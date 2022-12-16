Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Personel alacak

ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılacak sözleşmeli personelin unvan bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Ziraat Mühendisi: 167
Veteriner Hekim: 107
Gıda Mühendisi: 14
Su Ürünleri Mühendisi: 4
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 1
Harita Mühendisi: 7
Avukat: 7
Diğer Teknik Personel (Kimyager): 3
Sağlık Teknikeri: 1
Ziraat Teknisyeni: 1
Orman Muhafaza Memuru: 48
Büro Personeli: 304
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 267
Destek Personeli (Şoför): 68
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi): 201
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.