16 Ara 2022 - 17:23- Gündem G: 16 Ara 2022 - 17:32

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.200 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak. Tercihler ÖSYM Başkanlığınca 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Personel alacak mask
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ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılacak sözleşmeli personelin unvan bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ziraat Mühendisi: 167
Veteriner Hekim: 107
Gıda Mühendisi: 14
Su Ürünleri Mühendisi: 4
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 1
Harita Mühendisi: 7
Avukat: 7
Diğer Teknik Personel (Kimyager): 3
Sağlık Teknikeri: 1
Ziraat Teknisyeni: 1
Orman Muhafaza Memuru: 48
Büro Personeli: 304
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 267
Destek Personeli (Şoför): 68
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi): 201
# sağlık

16 Ara 2022 - 17:23 - Gündem

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