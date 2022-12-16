Kocaeli, Saraçhane’ye aktı

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 aylık mahkumiyet ve getirilen siyasi yasak kararının ardından Saraçhane'deki belediye binası önünde “Millet, iradesine sahip çıkıyor” mitingi düzenlendi. Mitingde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sahneye davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı.

“ÜLKEYE ADALETİ GETİRECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, “16 milyon İstanbullunun iradesine bir yargıç aracılığıyla darbe vurulmuştur. Biz milli iradeyi yeniden inşa edeceğiz. Bugün yaşadığımız Türkiye’de adalet artık temel bir Türkiye sorununa dönüşmüştür. Çünkü sokakta herhangi bir vatandaşa sorun, ‘Bu ülkede adalet var mıdır?’ diye, emin olun büyük bir kısmı ‘Bu ülkede adalet yoktur’ diyecek. Biz altılı masa olarak adalet konusunda kararlıyız ve adaleti bu ülkeye mutlaka ama mutlaka getireceğiz” diye konuştu.

“İMAMOĞLU’NU İSTANBUL’A HİZMETTEN ALIKOYAMAZSINIZ”

Her belediye başkanının halka hizmet ettiğini ve halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Biz kuralı böyle biliriz. Açık ve net ifade edeyim. Hiç kimse, hiçbir güç Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini onuruyla ve şerefiyle yapacaktır” dedi.

GENEL BAŞKANLAR KONUŞTU

Daha sonra sırasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir, yaptıkları konuşmalarla alanda toplanan kalabalığa seslendi, mahkemenin mahkumiyet ve siyasi yasak kararına tepki gösterdi.

MİLLET İTTİFAKI İSTANBUL’DA

Öte yandan İstanbul Saraçhane’deki bu coşkulu mitinge Türkiye’nin hemen her yerinden insanlar akın etti. Kocaeli’den de CHP ve İYİ Partili yöneticiler başta olmak üzere Millet İttifakı olan partilerin yöneticilerinin farklı bölgelerden kaldırılan otobüslerle İstanbul’a gittiği belirtildi. İstanbul’a giden kafilelerde özellikle İYİ Partililerin çoğunlukta olmaları dikkat çekti.

BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ

İstanbul’a gidenler arasında; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti GİK Üyesi ve eski milletvekili Cumali Durmuş, DP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, CHP’den milletvekili aday adayı olması beklenen Bozkurt Uslu, İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Emirşah Torun ve Dilek Yalçın, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, meclis üyesi Çetin Sarıca, Devrim Bal, Koordinatör Ozan Aksu, Basın Sözcüsü Cem Şakoğlu, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, İYİ Parti eski İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Mehmet Candemir, İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ile çok sayıda ilçe başkanı, parti yöneticisi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

OTOBÜSLER TIKLIM TIKLIM

İstanbul Saraçhane’deki büyük miting için siyasi partiler tarafından kaldırılan otobüsler büyük tamamen dolu şekilde hareket etti. Kent halkının bu büyük buluşma ve sahiplenme ile hareket etmesi özellikle Millet İttifakı bileşenleri arasında büyük bir sevince sebep oldu.

İYİ PARTİ KÖRFEZ: İYİ Parti’nin ilimizdeki teşkilat mensupları, kaldırılan otobüslerle İstanbul Saraçhane’nin yolunu tuttu.

HARUN

CHP KOCAELİ

PANKART

BOZKURT

USLU

CUMALİ

İYİ PARTİ GEBZE

CHP’LİLER

FATMA

FATMA 2

PARTİLİLER

MECLİS

OTOBÜS

CHP İLÇELER

CHP DARICA

KARTEPE

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