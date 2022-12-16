CHP’li Bozkurt Uslu: “Bu ülkeyi ancak Millet İttifakı yönetebilir”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ( CHP) önemli isimlerinden olan ve önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili aday adayı olması beklenen Bozkurt Uslu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesi ile 2 yıl 7 ay hapis cezalı alan ve siyasi yasaklı hale gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek üzere İstanbul Saraçhane’ye gitti. Burada düzenlenen mitingi izleyen CHP’li Uslu, açıklamasında ise birlik ve beraberlik mesajı verdi. Uslu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ÜLKEYİ İYİLEŞTİRECEK YEGANE HAREKETİZ”

CHP olarak bugün tarihimizin en güçlü zamanlarından birindeyiz. Millet İttifakı olarak sofrasındaki ekmeği küçülmüş, ümitleri tükenmiş, adalete susamış milyonların tek umuduyuz. Bizler, Millet İttifakı’nın her bir ferdi, can çekişmekte bir adama koşan doktor gibi, yeniden ayağa kalkmak isteyen bu büyük ülkeyi iyileştirecek yegane hareketiz. İstanbul’da, Saraçhane’de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na destek için ‘Millet iradesine sahip çıkıyor!’ derken işte bunları gördüm.

“BİZ NE YAPIYORUZ?”

Peki biz? Bu millet bizi beklerken biz ne yapıyoruz? İktidarın her oyunu ile ayrışmayı başarıyor muyuz? Ne yazık ki! Aramızdaki küçük fikir ayrılıklarını büyütüp büyük ayrışmalara çeviriyor muyuz? Ne yazık ki! Kendi düşüncemizin doğruluğuna tapıp, diğer tüm düşünce ve yaklaşımları ihanet olarak görüyor muyuz? Ne yazık ki!Millet İttifakı ve bu ittifakın kurucusu, en büyük partisi olarak bizlerin ayrışma lüksü yoktur.

ÖTEKİLEŞTİRMELERE RAĞMEN TAVİZ VERMEDİK

Halk bizi bekliyor ve tek ümit olarak görülüyorken, omuz omuza vermekten, 6’lı masanın en doğru ismi aday olarak çıkaracağına inanıp, sonra da o adayın bir neferi olmaktan başka çaremiz yok. Bizler, 20 yıllık bir iktidar döneminde iktidar nimetlerine tamah etmemiş, iktidarın her türlü yaftalamasına ve ötekileştirmesine rağmen çizgisinden taviz vermemiş insanlarız. Bizler bu ülkeyi gerçek bir hukuk devleti haline getirecek olan neferleriz. Gücümüzü bilmeliyiz; sorumluluğumuzun farkında olmalıyız. Ve en önemlisi, siyaseti kumpaslarla yapan bu iktidarın oyunlarına gelmemeliyiz.

“BİRLİKTE OLURSAK BAŞARIRIZ”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na destek için “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” derken, bir yandan gücümüzü fark ettim, ama diğer yandan da sağduyuyu asla elden bırakmamız gerektiğini bir kez daha düşündüm. Birlikte olursak başaracağız ve birlikte olacağız”.