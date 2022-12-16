ODTÜ GV Kocaeli Okulları’nda Yerli Malı Haftası'na farkındalık

Tutumlu olmayı ve yerli malı kullanılmasını özendirmek amacıyla her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası, bu sene de ODTÜ GV Kocaeli Okullarında renkli karelerle kutlandı.

‘’Ülkemi seviyorum, bölgeleri biliyorum’’

Ders araçlarını, giysilerini, harçlığını, yiyeceklerini tutumlu kullanan ODTÜ GV Kocaeli Okulları ilkokul öğrencileri hafta boyunca “Ülkemi Seviyorum, Bölgeleri Biliyorum” etkinliği kapsamında sınıf bazlı araştırmalarını yaparak, öğrendikleri bölgeler hakkında bilgileri konferans salonunda sundular. Sunum esnasında bölgelere ait kostümleri ile sahnede yer alan öğrenciler görsel bir şölen sergilediler.

Bölgeler hakkında sunum yaptılar

Kutlamada keyifli dakikalar geçiren öğrenciler araştırdıkları bölgelere özgü yerli malı gıdaları okula getirerek, ikindi saatinde okul yemekhanesinde israf etmeden arkadaşlarıyla paylaştılar.