Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı son paylaşım sonrasında KYK burs başvurularının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Bu kapsamda KYK burs başvuru sonuçları bu akşam açıklanacak mı, açıklandı mı soruları gündemdeki yerini aldı. KYK burs başvurularının saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, KYK burs başvuruları bu akşam mı açıklanacak? KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI! KYK burs başvurusu saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

BURS SONUÇLARI E-DEVLET'TE OLACAK

Burs sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.

Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.

KYK BURS BAŞVURULARI BU AKŞAM MI AÇIKLANACAK?

KYK burs başvurularının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bu akşam saat 20.00'da canlı yayın ile gençlerin sorularını yanıtlayacağını açıkladı. Burs başvurularının ne zaman açıklanacağıyla ile ilgili henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

KYK KREDİ VE BURS SONUÇLARI!