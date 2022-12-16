KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı!

Haftalardır merakla beklenen KYK burs sonuçları Yurtkur'un resmi sayfasından son dakika duyurusu ile açıklandı. KYK burs başvuru sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler için sevindirici haber geldi ve KYK burs ve kredi başvuru sonuçları yayınlandı.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TWITTER’DAN DUYURDU

BURS ALANLAR İÇİN DERS ORTALAMASI ÇOK ÖNEMLİ

Kurumun açıklaması: Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4′ lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100′ lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

SONUÇLAR SONRASINDA TAAHHÜTNAME ONAYINA DİKKAT!

Sonuçlar açıklandıktan sonra, burs veya kredi kazanan üniversite öğrencileri, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını onaylaması gerekiyor. Burs kazanıldığı taktirde, üniversite öğrencisi taahhütnameyi onaylamazsa burstan yararlanamıyor.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!