Jandarmadan kan ve kök hücre bağışı

Kocaeli Kızılay Kan Bağış Merkezinde görevli Türk Kızılay ekibi tarafından, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına Mobil Kan alma noktası kuruldu., Jandarma personelinin yoğun ilgisi sonucu 215 kan bağışı ve 91 kök hücre bağışı yapıldı. kan ihtiyacı duyan vatandaşlara destek olan jandarma ülkemize 306 fidan kazandırılmasına vesile oldu