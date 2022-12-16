16 Ara 2022 - 21:15- Gündem G: 16 Ara 2022 - 21:19

Jandarmadan kan ve kök hücre bağışı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kocaeli Kızılay Kan Bağış Merkezine kan ve kök hücre bağışı yapmaya devam ediyor

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Jandarmadan kan ve kök hücre bağışı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Kızılay Kan Bağış Merkezinde görevli Türk Kızılay ekibi tarafından, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına Mobil Kan alma noktası kuruldu., Jandarma personelinin yoğun ilgisi sonucu 215 kan bağışı ve 91 kök hücre bağışı yapıldı. kan ihtiyacı duyan vatandaşlara destek olan jandarma ülkemize 306 fidan kazandırılmasına vesile oldu
# jandarma

16 Ara 2022 - 21:15 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.009.943 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli Derince'de 2 katlı bina mahkemeden satılık mask
Kocaeli Derince'de 2 katlı bina mahkemeden satılık
Kara yolu işleri yaptırılacak mask
Kara yolu işleri yaptırılacak
Kara yolu işleri yaptırılacak mask
Kara yolu işleri yaptırılacak
KESK Kocaeli maaş bordrolarını yaktı! mask
KESK Kocaeli maaş bordrolarını yaktı!
 'Yılbaşı İyilik Pazarı' açılıyor mask
 'Yılbaşı İyilik Pazarı' açılıyor
12 bin belediye personelinin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi mask
12 bin belediye personelinin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL