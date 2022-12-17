Kocaeli'de emniyetin çalışmaları sonucunda bugün meydana gelen 3 olayda uyuşturucu üretim ve ticaretiyle ilgili olarak 6 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü uyuşturucu ticareti suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu üretim ve ticareti suçundan N.R, O.B. ve H.V. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylarda 178 adet ekstasy hap, 54,60 gr metamfetamin maddesi, 1 gr sentetik kannabinoid 32 bin 800 TL, 431,5 gr esrar, 2 adet hassas terazi 1 adet Tabanca ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
17 Ara 2022 - 08:48- Asayiş Güncelleme: 17 Ara 2022 - 08:54
Zehir tacirleri yakalandı: 3 tutuklu
Kocaeli'de meydana gelen 3 olayda uyuşturucu üretim ve ticareti ile ilgili olarak 6 şahıs gözaltına alındı. Çeşitli uyuşturucu madde ve silah ele geçirilen olaylarda 3 şahıs tutuklandı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.