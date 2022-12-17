Zehir tacirleri yakalandı: 3 tutuklu

Kocaeli'de emniyetin çalışmaları sonucunda bugün meydana gelen 3 olayda uyuşturucu üretim ve ticaretiyle ilgili olarak 6 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü uyuşturucu ticareti suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu üretim ve ticareti suçundan N.R, O.B. ve H.V. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylarda 178 adet ekstasy hap, 54,60 gr metamfetamin maddesi, 1 gr sentetik kannabinoid 32 bin 800 TL, 431,5 gr esrar, 2 adet hassas terazi 1 adet Tabanca ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi.