Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın için veda töreni düzenlendi

Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın'ın görev süresinin bitmesi nedeni ile düzenlenen programlarda yaptığı konuşmada; ''Kasım 2017'de başlayan Başhekimlik görevimden sözleşme süremin bitmesi nedeniyle bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Öncelikle çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği bu güzel şehre ve halkına hizmet etmeyi bana nasip eden rabbime sonsuz hamd ediyorum. 5 yıllık görev sürecimde desteklerini ve dualarını esirgemeyen eşim ve çocuklarıma, tüm aile fertlerime ne kadar teşekkür etsem azdır. Bana bu görevi layık gören Sağlık Bakanımız ve tüm üst düzey yöneticilerimize, Kocaeli Valimize, İl Sağlık Müdürümüz ve yönetici ekibine, diğer hastanelerimizin yöneticileri ve tüm ekibine, İlimizdeki üst düzey Siyasi Parti İl Başkanları ve İlçe Başkanlarına teşekkür ediyorum. Başhekimlik görevi süresinde beraber çalışmaktan onur duyduğum Başhekim Yardımcılarıma, Müdür ve Müdür yardımcılarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın sözlerine şöyle devam etti:

"Pandemi gibi zor bir dönemi beraber yaşadığımız tüm hekim arkadaşlarıma, hemşire arkadaşlarıma, diğer yardımcı sağlık çalışanı arkadaşlarıma, teknik eleman arkadaşlarıma , idari kadroda çalışan arkadaşlarıma, tüm güvenlik görevlisi arkadaşlarıma, veri giriş personeli arkadaşlarıma ve hastanemizin her köşesinde bu hizmete katkısı olan diğer tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepiniz çok kıymetli ve değerlisiniz'' diye konuştu.

Veda programlarına sağlık çalışanlarının yanı sıra Derince Belediyesi Başkanı Zeki Aygün, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Sarıışık, Hastane Yöneticileri ve Ak Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan katılarak hizmetlerinden dolayı plaket ve çiçek takdim edildi.

Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın uzmanlık alanı olan Kalp Damar Cerrahi Kliniğimizde hizmet etmeye devam edecektir.