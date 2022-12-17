KSO Performans Ödülleri sahiplerini buluyor

Kocaeli Sanayi Odası(KSO) 15.Sektörel Performans Değerlendirme ödülleri sahiplerini buluyor. Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenecek tören, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teşrifleri ile gerçekleştirilecek.
Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyonu, 19 Aralık 2022 günü saat 18:00’da Wellborn Luxury Hotel'de düzenlenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.