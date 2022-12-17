17 Ara 2022 - 09:41- Ekonomi G: 17 Ara 2022 - 10:28

KSO Performans Ödülleri sahiplerini buluyor
KSO Performans Ödülleri sahiplerini buluyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Sanayi Odası(KSO) 15.Sektörel Performans Değerlendirme ödülleri sahiplerini buluyor. Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenecek tören,  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teşrifleri ile gerçekleştirilecek.

Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyonu, 19 Aralık 2022 günü saat 18:00’da Wellborn Luxury Hotel'de düzenlenecek.
# türkiye

17 Ara 2022 - 09:41 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.014.605 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KYK burs başvuruları bu akşam mı açıklanacak? mask
KYK burs başvuruları bu akşam mı açıklanacak?
Kredi kartı kullananlar dikkat! mask
Kredi kartı kullananlar dikkat!
Özka Lastik Anadolu’nun en büyük 500 şirketi sıralamasında mask
Özka Lastik Anadolu’nun en büyük 500 şirketi sıralamasında
Pasaport ücreti 2023 yılında ne kadar olacak? Pasaporta rekor zam yolda mask
Pasaport ücreti 2023 yılında ne kadar olacak? Pasaporta rekor zam yolda
Herkes için ücretsiz E-Ticaret sitesi açmanın kolay yolu Eticaret.com! mask
Herkes için ücretsiz E-Ticaret sitesi açmanın kolay yolu Eticaret.com!
Bu renkler mutfağınıza yakışacak mask
Bu renkler mutfağınıza yakışacak
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL