Hodri Meydan: “Rahatsızız”

SINIR AŞILIYOR

Geçtiğimiz günlerden bugüne kadar süregelen, kentimizin güzide kulübü Belediye Derincespor’un mevcut yönetim kurulu ile Kulübümüzün Başkanı Sayın Engin Koyun arasında geçen diyalogların her geçen gün sınırını aştığını görüyor ve takip ediyoruz. Belediye Derincespor Yönetim Kurulu’na şunu hatırlatmak isteriz ki; her şeyden önce hitap ettiğiniz makam, Kocaelispor Kulübü’nün başkanlık makamıdır.

CÜMLELERE DİKKAT EDİLMELİ

Belediye Derincespor Yönetim Kurulu’nun basın yoluyla her geçen gün adeta tiyatroya döndürdüğü bu oyunu, bir an önce sonlandırmasını ve Kocaelispor Kulübü’nün başkanlık makamında görevini icra eden Sayın Engin Koyun’a ithafen kullanılan cümlelere dikkat etmeleri gerektiğini tavsiye ediyoruz. Takımımızın bulunduğu ligde lider konumda olduğu ve şampiyonluğa kenetlendiği bu dönemde, her şey sağlıklı bir şekilde ilerlerken, bu sağlıklı yapıya nifak sokmaya çalışan, kent basınımıza haddini bilmez bir şekilde açıklamalar yapan bu zihniyetin, Belediye Derincespor’a da zarar verdiği apaçık ortadadır.

GEÇMİŞTEKİ İYİLİKLER UNUTULMAMALI

Sezon başında Belediye Derincespor’un mali yapısının yetersiz olduğunu ve 3. Lig’de takım yapısına uygun oyuncuları transfer edemeyeceğini öğrenen kulübümüz, Belediye Derincespor’a kendi kadrosundan takviyeler yaparak şu an play-off potasında olan takıma büyük katkıda bulunmuştur. Belediye Derincespor Yönetim Kurulu’na; yapılan iyiliklerin çabuk unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatır, Kocaelisporumuzun başarılı bir şekilde götürdüğü şampiyonluk mücadelesinde bu tür eylemlerde bulunmaktan kaçınmalarını ve köstek yerine tribünde bir taraftar olarak destek olmaları gerektiğini öneririz.