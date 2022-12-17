İzmit Belediyespor’un hiç acıması yok! “50-72”

SON ÇEYREK SKORU: 9-24

Manisa Yıldırım Bayezid Spor Salonu’ndaki maçın ilk 10 dakikasını 15-12 geride tamamlayan İzmit Belediyespor ikinci çeyrekte toparlandı ve soyunma odasına 30-27 önde getirdi. İkinci yarıda özellikle savunmada çok agresif olan mavi yeşilliler içeride Teara’yı dışarıda da Pelin’i kilitledi ve son çeyreğe 48-41 önde girdi. Son 10 dakikada rakibine nefes aldırmayan kızlar potasında sadece 9 sayıya izin verirken rakip potaya 24 sayı bıraktı ve mücadeleden 72-50 galip ayrıldı.

DIŞARIDAN AVLADIK

İzmit Belediyespor’da bu maçta da sayılar paylaşıldı. Takımın en skorer ismi 15 sayıyla Betül Pehlivan oldu. Ayrıca Deniz Aygül 14, Ezgi Manlacı 10, Nur Sezen 9, Kym Royster de 8 sayı ile oynadı. Ev sahibi ekipte Teara Ra 18, Pelin de 15 sayı attı. Maçı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, Başkanvekilleri Yaşar Kardaş ve Çetin Sarıca da izledi.

BAŞKAN HÜRRİYET: ÜST LİGİ İSTİYORUZ

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet maçın ardından yaptığı açıklamada “Takımımız iyi bir galibiyete daha imza attı. Özellikle ikinci yarıda NBA maçı izliyor gibiydik. Emeği geçenleri kutluyorum. Geçen sezon çok üzücü bir şekilde 1. Lig’e düştük. Bu sezon tekrar Süper Lig’e çıkmayı çok arzuluyoruz. İnanıyorum ki İzmit’imize bu sevinci yaşatacağız” diye konuştu. 3 yenilginin ardından sonraki 4 maçını da kazanan İzmit Belediyespor bir sonraki maçını ligde galibiyeti bulunmayan tek takım olan Karşıyaka Çarşı Koleji ile İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynayacak.