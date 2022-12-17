17 Ara 2022 - 10:27- Ekonomi G: 17 Ara 2022 - 10:30

Derince’de hak sahipleri tapularına kavuşuyor

Derince ilçesinde yapımını tamamlanan kentsel dönüşüm projesi ile ilçede yeni bir yaşam başlarken düzenlenecek törenle 47 hak sahibi tapularına kavuşacak.
Derince’de hak sahipleri tapularına kavuşuyor mask
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Derince ilçesi Yenikent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Araptepe mevkiinde gerçekleşen kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün öncülüğünde gerçekleşen kentsel dönüşüm süreci ile Yenikent Mahallesi Araptepe mevkiinde 428 daire ve 7 işyerinden oluşan yeni bir yaşam alanı inşa edildi. Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki alana inşa edilen, 10 bin metrekaresi yeşil alana ayrılan projede tamamlanan konutlarda vatandaşlar oturmaya başladı. Kentsel dönüşüm sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Araptepe projesindeki hak sahiplerine ise düzenlenecek törenle tapuları takdim edilecek. 47 hak sahibinin tapularına kavuşacağı tören 20 Aralık Salı günü Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün hak sahiplerine tapularının verileceğini müjdeleyerek, “Kentsel dönüşüm projemizle bölgemize depreme dayanıklı, kapalı otoparkı bulunan, yeşil alanlara sahip, modern binaların yer aldığı yeni bir yaşam merkezi inşa ettik. Hak sahiplerimize ve Derince'mize hayırlı olsun” dedi.
# Vatandaşlar

17 Ara 2022 - 10:27 - Ekonomi

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