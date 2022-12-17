Kocaeli’nin en güzel fotoğrafları ödüllerini aldı

Birbirinden güzel fotoğrafların ortaya çıktığı 4 Mevsim Kocaeli 11. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda, dereceye giren fotoğraflar belli oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK), Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) işbirliğinde 3 Kategori de gerçekleşen fotoğraf yarışmasının ödül töreni, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

TÖRENE YOĞUN İLGİ

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Duygu Kaşıkçı, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İsmail İkiz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, yarışmacılar, sanatseverler ve vatandaşlar katıldı. Törende dereceye giren 18 fotoğrafçıya plaket verildi. Tören öncesi Başkan Büyükakın ve katılımcılar yarışmada dereceye giren fotoğrafların sergisini gezdi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN “TARİHİ KENDİ GÖZÜNÜZDEN YAZIYORSUNUZ”

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bugün her yıl düzenlediğimiz ulusal fotoğraf yarışmamızın sergisini ve ödül törenini düzenliyoruz. Fotoğraf sergimizi gezdikten sonra şehrimize bir kez daha hayran oldum. Daha önce çektiğiniz fotoğraflar ve onlardan derlenen fotoğraflar Havadan Kocaeli adlı sergimizde karşılığını bulmuştu. Zaman zaman başka diğer sergilerde gerçekleştirildi ve inanılmaz bir emek sarf ediyorsunuz. Sizler herkesin baktığını ama sizin gördüğünüzü kadrajınıza alıyorsunuz. Yani aslında herkesin baktığı şeyi başka bir şekilde içine kendinizi katarak görüyorsunuz ve o gördüğünüz şeyi bize yansıtıyorsunuz. Eminim ki sizin gördüğünüzü bir görmüyoruz. Muhtemelen siz daha fark görüyorsunuz. Ama bakarken fark etmediğimiz sizin bakarken gördüğünüz o kadrajı en azından gözümüzün önüne getiriyorsunuz. Yine Ara Güler’in çok güzel bir sözü vardır. ‘Aynı zamanda fotoğrafçılar birer tarihçidir’ der. Aslında tarihi kendi gözünüzden yazıyorsunuz. İçine kendinizi katarak da yazıyorsunuz. Şehrimizin güzelliklerinin insanlar tarafından görülmesine vesile oluyorsunuz. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ödül alan ve almayan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Törene gösterilen yoğun ilginin mutluluk verici olduğunu belirten Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Duygu Kaşıkçı, “Düzenli olarak devam eden fotoğraf yarışmasının belediyenin desteği ile devam etmesi ayrı bir mutluluk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin STK’lara olan destek ediğinin artarak devam etmesini diliyoruz. Bu yarışmaya katılım ve başarı gösteren herkesi tebrik ediyorum. Desteklerinden ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Yine törende konuşan Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İsmail İkiz, ise “Sergide gördüğünüz fotoğraflar Kocaeli’mizi, ileri de bundan yıllar sonra ki gelecek nesillere aktarılacak. Fotoğrafın ilk çıktığı günden itibaren somut bir delil olması ve bu zamandan sonra gelecek nesillere aktarılması önemli bir argüman olarak öne çıkıyor. Bizde fotoğrafın bu sihir argümanından yola çıkarak fotoğraf yarışmaları düzenliyoruz. Bu yarışmaya katılan herkese ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

27 İLDEN 564 FOTOĞRAFÇI KATILDI

27 ilden, 564 Fotoğrafçının 2 bin 280 eser ile katıldığı yarışma Kocaeli’de Doğa ve Manzara, Kocaeli’de Yerel ve Kültürel Yaşam ve Kocaeli’de Tarih olarak üç ayrı kategoride gerçekleşti. Yarışmanın seçici kurulunda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre İkizler, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) YK Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Duygu Kaşıkcı, Kocaeli Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölüm Başkanı Doç. Dr. Öğrt. Üyesi M. Çağatay GÖKTAN, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İsmail İKİZ ve Kocaeli Büyükşehir Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır ÖZYILMAZ yer aldı. TFSF Temsilciliğini Seraceddin Ayyıldız’ın yaptığı yarışmada Birincilere 10 bin TL, İkincilere 7 bin 500 TL, Üçüncülere 5 bin TL, Büyükşehir Özel Ödülü sahiplerine 2 bin 500 TL ve 2 Mansiyon ödülüne ise 2 bin TL verildi. 3 Kategoride 18 eser derece alırken 58 eserde sergileme ve satın almaya layık görüldü.

Dereceler;

KOCAELİ’DE DOĞA VE MANZARA

Mansiyon – Alptunga ÜREY – Kartepe’de Snowboardçular

Mansiyon – Murat İBRANOĞLU – Kartepe

Büyükşehir Özel Ödülü – Murat İBRANOĞLU – Flamingolar

ÜÇÜNCÜ - Seyit KONYALI – Ağaçlar

İKİNCİ - Hamdi ÇAMCI – Gerçek Serinlik

BİRİNCİ - Arif KEPEKLİ – Bulutsu

KOCAELİ’DE TARİH

Mansiyon – Melih SULAR – Saraylı Evleri

Mansiyon – Ömer Faruk GÜLER – Tarihe Yolculuk

Büyükşehir Özel Ödülü –Muhammed Raşit KESKİN - Çınarlı Camii

ÜÇÜNCÜ - Uğur ÇİMEN – Tren Garı

İKİNCİ - Nurten KOÇ – Pertev Paşa Camii

BİRİNCİ - Tunç YEŞİL – Kazıklı Kervansaray

KOCAELİ’DE YEREL VE KÜLTÜREL YAŞAM

Mansiyon – Hasan İÇEL - Uçarcasına

Mansiyon – Taner RAGIPOĞLU – Kıraathane

Büyükşehir Özel Ödülü – Tufan KARTAL – Güvercin ve Çocuk

ÜÇÜNCÜ - Murat İBRANOĞLU – Hasat

İKİNCİ - Arzu YEŞİL – Cumhuriyet Koşusu

BİRİNCİ - Arzu YEŞİL – Duman