DEVA’lı ekonomistler basınla buluştu

DEVA Partisi tarafından Türkiye’nin ekonomik sorunları ve çözüm önerileri konuşulmak üzere düzenlenen panelden önce ekonomistler Kocaeli il başkanlığında kahvaltı organizasyonu ile basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç ve yönetiminin yanı sıra DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, DEVA Partisi GMYK Üyesi Ahmet Burçin Yereli, DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi İhsan Günaydın, DEVA Partisi Genel Merkez Komisyonu Burhan Gündoğdu, Üst Düzey Yönetici İsmail Barınır, DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi İbrahim Alper Akalın, DEVA Partisi Genel Merkez Komisyon Üyesi Burhan Gündoğdu katıldı.

(SOLDAN SAĞA) DEVA Partisi GMYK Üyesi Ahmet Burçin Yereli, DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi İbrahim Alper Akalın

“EN İYİ EKONOMİSTLER DEVA PARTİSİNDE”

Programda konuşan DEVA Partisi il Başkanı Adem Koç: “Siyasetçi toplum mesajlarını verir. Ama bunun için mutfak çalışmasının yapması lazım. DEVA Partisi bu çalışmalarını yapan bir parti.Türkiye’nin en iyi ekonomistleri DEVA teşkilatında birikti ve sorunların nasıl çözüleceği ile ilgili kendilerinden bilgi alacağız” ifadelerine yer verdi.

“YENİ BİR TEŞKİLATLANMA MODELİ”

Programa DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı: “Bugün DEVA Partisi olarak çalışmalarımızı üç ana kulvarda sürdürüyoruz. Bunlardan birincisi teşkilatlanma çalışmaları. 81 ilin tamamında il başkanlarımız mevcut. DEVA Partisi organik bir şekilde en hızlı biçimde teşkilatlanmış ve seçimlere girmeye hak kazanmıştır. Teşkilatlanma çalışmalarımız devam ediyor. Yeni bir teşkilatlanma modeli başlattık. Siyasette yeni ve eski olan arkadaşlarımız var. Her yönüyle örnek teşkilatlara sahibiz. Bütün ilçelerde ve kademelerde güçlü bir şekilde yürüyen bir kulvarız.

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı

“KÖKLÜ ÇÖZÜMLER NASIL GELİR?”

Kalıcı ve köklü çözümler nasıl getirebiliriz? Biz Türk siyasetinde ilk defa bir geleneği başlattık. Daha iktidar olmadan Türkiye’nin sorunlarını somut eylem planlarıyla açıkladık. Eylem planlamaları çok önemli. Tarım ile başladık yine 17 Ağustosta Türkiye deprem felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Onun için de afet eylemi açıkladık.

“ÇALIŞMALARIMIZ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI”

Ortak politikalar metni ve geçiş sürecinin yol haritası ve tabiki devamında gündeme gelecek konulardan bir tanesi ortak seçim stratejisi, ortak Cumhurbaşkanı adayı gibi. Geçiş sürecinin yol haritasından kastımız Türkiye seçime mevcut anayasa ile geçecek. Ama seçilen Cumhurbaşkanı ülkeyi şuandaki gibi mi yönetecek yoksa parlamenter sistem ile mi devam edecek. Ortak politikalar metni dediğimiz ise 2 Ekim’de liderler 9 temel alan belirlediler. Bunlar hukuk, adalet, yargı, kamu yönetimi ekonomi, finansa, istihdam, dış politika gibi. Bununla ilgili toplantılar yapıldı. Tüm partiler politika ve hedeflerini ortak çalışma grubuna ilettiler. Bu fikirleri ortak zemine oturtmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı adaylığının da belirlenmesinden sonra ortak Cumhurbaşkanı adayı seçim beyannamesinin omurgasını oluşturmuş olacak. Zaman vermiyoruz ama çalışmalarımız önemli ölçüde tamamlandı” dedi.