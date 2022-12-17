17 Ara 2022 - 11:46- Ekonomi G: 17 Ara 2022 - 11:50

Hakan Çağlayan, Genel Başkan Yardımcısı oldu

Geçen hafta gerçekleşen 2. Olağan Kongrede Kocaeli EYT Başkanı seçilen Hakan Çağlayan, EYT Genel Başkan yardımcılığına getirildi.
Hakan Çağlayan, Genel Başkan Yardımcısı oldu mask
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği ( EYT)  Kocaeli Şube Başkanlığını iki dönemdir sürdüren Hakan Çağlayan, EYT Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak tarafından genel başkan yardımcılığına getirildi.

Çağlayan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada: “En alt kademesinden başladığım EYT mücadelesinde bugüne kadar verilen her görevi layıkıyla yapmaya çalıştım. Yaklaşık bir buçuk yıldır da arkadaşlarımın teveccühü ile Kocaeli EYT başkanlığını yürütmekteyim. Bugün Federasyon Genel Başkanımız Gönül Boran Özüpak tarafından şahsıma tebliğ edilen Federasyon Genel Başkan Yardımcılığı ile büyük onur duydum. Öncelikle Kocaeli EYT yönetim kuruluma, tüm üyelerimize, Federasyonumuzun tüm organlarına ve Genel Başkanım Gönül Boran Özüpak'a çok teşekkür ediyor, hepimiz adına hakkımızda hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

17 Ara 2022 - 11:46 - Ekonomi

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