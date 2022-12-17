Hakan Çağlayan, Genel Başkan Yardımcısı oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği ( EYT) Kocaeli Şube Başkanlığını iki dönemdir sürdüren Hakan Çağlayan, EYT Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak tarafından genel başkan yardımcılığına getirildi.
Çağlayan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada: “En alt kademesinden başladığım EYT mücadelesinde bugüne kadar verilen her görevi layıkıyla yapmaya çalıştım. Yaklaşık bir buçuk yıldır da arkadaşlarımın teveccühü ile Kocaeli EYT başkanlığını yürütmekteyim. Bugün Federasyon Genel Başkanımız Gönül Boran Özüpak tarafından şahsıma tebliğ edilen Federasyon Genel Başkan Yardımcılığı ile büyük onur duydum. Öncelikle Kocaeli EYT yönetim kuruluma, tüm üyelerimize, Federasyonumuzun tüm organlarına ve Genel Başkanım Gönül Boran Özüpak'a çok teşekkür ediyor, hepimiz adına hakkımızda hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.