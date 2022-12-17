Devreye mutlu girelim!

SIKI BİR RAKİP
2. Lig Kırmızı Grup’ta 18 maç sonunda topladığı 41 puanla liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor ilk yarının son maçında dişli bir rakibi, 28 puanla 8. sırada yer alan Ankara Demirspor’u konuk edecek. Tüm planlarını galibiyet üzerine yapan yeşil siyahlılarda cezalı olan Alpay’ın yokluğunda Diogo formayı giyecek. Kadroda yer alacağı belirtilen Beykan ise takımın önemli hamlelerinden birisi olacak.
DIOGO SAHNEYE ÇIKIYOR
Yeşil siyahlılarda klasik kadronun sahadaki yerini alması bekleniyor. Buna göre kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Diogo, Yalçın, önlerinde Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay, sağda Samed Ali, solda Cem, forvete yakın bölgede Tayfun, ileride ise Okan Eken 11’i ile çıkılması bekleniyor. Kaleci Gökhan, Tayfun, Okan ve Mertan sarı kart sınırında bulunuyor.
KOCAELİ STADI’NDA 5’TE 5 PEŞİDEYİZ
Kocaelispor bu sezon iç saha maçlarında oldukça başarılı bir performans ortaya koyuyor. Yeşil siyahlılar 9 iç saha maçında 7 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti. Topladığı 23 puanla en başarılı iç saha takımı olan Kocaelispor sahasında 21 gol yedi ve sadece 7 gole izin verdi. Konuk ekip ise deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Ankara ekibi dış sahada 11 gol bulurken kalesinde sadece 6 gole izin verdi.
İLGİ BEKLENİYOR
Bu sezon 6 golü bulunan Mervan Yusuf Yiğit’in rakip olacağı maçta Kocaelispor taraftarının da mücadeleye ilgi göstermesi bekleniyor. Cumartesi gününden Pazar gününe alınan maçın biletleri 15 ile 70 lira arasında satışa sunuldu. Kapılar saat 12.00’de açılırken en az 10 bin taraftarın maçı yerinde izlemesi bekleniyor. Bu maçın ardından devre arası tatiline girilecek ve yeşil siyahlıların Antalya kampı 24 Aralık’ta başlayacak. Bir değişiklik olmazsa kamp Belek Kaya Riu Otel gerçekleşecek.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR
ANKARA DEMİRSPOR
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Kadir Beyaz, Zafer Gayretli
STAT: Kocaeli
SAAT: 14.00
YAYIN: Fuchsports.TR
HAVA: 16 derece yağışlı
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
MEHMET YILMAZ
ATİLA TURAN
DIOGO ÖZÇAKMAK
YALÇIN KILINÇ
YUSUF CİHAT ÇELİK
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
SAMED ALİ KAYA
CEM EKİNCİ
TAYFUN AYDOĞAN
OKAN EKEN
ANKARA DEMİRSPOR
ÖMERCAN AVCİ
MERT ÖRNEK
HÜSEYİN EREN BEKTAŞ
ALPEREN KUYUBAŞI
ABDULLAH ÇELİK
HARUN AYDIN
BURHAN ARMAN
OKTAY AYDİN
KADİR TAŞOĞLU
ÜMİT YASİN ARSLAN
MERVAN YUSUF YİĞİT
KOCAELİSPOR’UN İÇ SAHA KARNESİ
Kocaelispor 2 : 1 Kırklareli
Kocaelispor 0 : 0 Serik
Kocaelispor 1 : 1 Bucaspor
Kocaelispor 3 : 0 Balıkesir
Kocaelispor 4 : 3 Fethiye
Kocaelispor 2 : 0 Adıyaman
Kocaelispor 4 : 2 Vanspor
Kocaelispor 1 : 0 Diyarbekir
Kocaelispor 4 : 0 Etimesgut
TOPLAM: 9 MAÇ 7 GALİBİYET, 2 BERABERLİK
ANKARA DEMİRSPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ
Serik Belediye 1 : 1 Ankara Demir
Bucaspor 19281 : 0 Ankara Demir
Balıkesirspor 0 : 2 Ankara Demir
Fethiyespor 0 : 2 Ankara Demir
Adıyaman FK 2 : 1 Ankara Demir
Vanspor FK 1 : 0 Ankara Demir
Diyarbekirspor 1 : 1 Ankara Demir
Etimesgut Bld. 0 : 4 Ankara Demir
8 MAÇ 3 GALİBİYET, 2 BERABERLİK, 3 YENİLGİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.