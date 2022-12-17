Devreye mutlu girelim!

SIKI BİR RAKİP

2. Lig Kırmızı Grup’ta 18 maç sonunda topladığı 41 puanla liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor ilk yarının son maçında dişli bir rakibi, 28 puanla 8. sırada yer alan Ankara Demirspor’u konuk edecek. Tüm planlarını galibiyet üzerine yapan yeşil siyahlılarda cezalı olan Alpay’ın yokluğunda Diogo formayı giyecek. Kadroda yer alacağı belirtilen Beykan ise takımın önemli hamlelerinden birisi olacak.

DIOGO SAHNEYE ÇIKIYOR

Yeşil siyahlılarda klasik kadronun sahadaki yerini alması bekleniyor. Buna göre kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Diogo, Yalçın, önlerinde Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay, sağda Samed Ali, solda Cem, forvete yakın bölgede Tayfun, ileride ise Okan Eken 11’i ile çıkılması bekleniyor. Kaleci Gökhan, Tayfun, Okan ve Mertan sarı kart sınırında bulunuyor.

KOCAELİ STADI’NDA 5’TE 5 PEŞİDEYİZ

Kocaelispor bu sezon iç saha maçlarında oldukça başarılı bir performans ortaya koyuyor. Yeşil siyahlılar 9 iç saha maçında 7 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti. Topladığı 23 puanla en başarılı iç saha takımı olan Kocaelispor sahasında 21 gol yedi ve sadece 7 gole izin verdi. Konuk ekip ise deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Ankara ekibi dış sahada 11 gol bulurken kalesinde sadece 6 gole izin verdi.

İLGİ BEKLENİYOR

Bu sezon 6 golü bulunan Mervan Yusuf Yiğit’in rakip olacağı maçta Kocaelispor taraftarının da mücadeleye ilgi göstermesi bekleniyor. Cumartesi gününden Pazar gününe alınan maçın biletleri 15 ile 70 lira arasında satışa sunuldu. Kapılar saat 12.00’de açılırken en az 10 bin taraftarın maçı yerinde izlemesi bekleniyor. Bu maçın ardından devre arası tatiline girilecek ve yeşil siyahlıların Antalya kampı 24 Aralık’ta başlayacak. Bir değişiklik olmazsa kamp Belek Kaya Riu Otel gerçekleşecek.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR

ANKARA DEMİRSPOR

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Kadir Beyaz, Zafer Gayretli

STAT: Kocaeli

SAAT: 14.00

YAYIN: Fuchsports.TR

HAVA: 16 derece yağışlı

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

MEHMET YILMAZ

ATİLA TURAN

DIOGO ÖZÇAKMAK

YALÇIN KILINÇ

YUSUF CİHAT ÇELİK

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

SAMED ALİ KAYA

CEM EKİNCİ

TAYFUN AYDOĞAN

OKAN EKEN

ANKARA DEMİRSPOR

ÖMERCAN AVCİ

MERT ÖRNEK

HÜSEYİN EREN BEKTAŞ

ALPEREN KUYUBAŞI

ABDULLAH ÇELİK

HARUN AYDIN

BURHAN ARMAN

OKTAY AYDİN

KADİR TAŞOĞLU

ÜMİT YASİN ARSLAN

MERVAN YUSUF YİĞİT

KOCAELİSPOR’UN İÇ SAHA KARNESİ

Kocaelispor 2 : 1 Kırklareli

Kocaelispor 0 : 0 Serik

Kocaelispor 1 : 1 Bucaspor

Kocaelispor 3 : 0 Balıkesir

Kocaelispor 4 : 3 Fethiye

Kocaelispor 2 : 0 Adıyaman

Kocaelispor 4 : 2 Vanspor

Kocaelispor 1 : 0 Diyarbekir

Kocaelispor 4 : 0 Etimesgut

TOPLAM: 9 MAÇ 7 GALİBİYET, 2 BERABERLİK

ANKARA DEMİRSPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ

Serik Belediye 1 : 1 Ankara Demir

Bucaspor 19281 : 0 Ankara Demir

Balıkesirspor 0 : 2 Ankara Demir

Fethiyespor 0 : 2 Ankara Demir

Adıyaman FK 2 : 1 Ankara Demir

Vanspor FK 1 : 0 Ankara Demir

Diyarbekirspor 1 : 1 Ankara Demir

Etimesgut Bld. 0 : 4 Ankara Demir



8 MAÇ 3 GALİBİYET, 2 BERABERLİK, 3 YENİLGİ