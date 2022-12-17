Bekil: “Profesyonellik bambaşka bir şeymiş”

Belediye Derincespor’un Kocaelispor’dan kiraladığı genç orta saha oyuncusu Hasan Bekil, Karaköprü maçını 2-0 kazanacaklarını belirtti. Bekil, profesyonel spor hayatını tüm futbolcuların yaşaması gerektiğini sözlerine ekledi. Belediye Derincespor’da oynadığı için mutlu olduğunu ifade eden Hasan Bekil “Hacettepe maçında sahaya 11’de çıkacağımı maçtan önce Hamza hocam söylemişti. Profesyonel kariyerimde ilk kez 11’de yer alacağım için çok heyecanlandım. Ağabeylerimin telkinleriyle Hacettepe maçına çok motive çıktım. Saha içinde beni her anlamda idare ettiler. Hem galibiyetten ötürü hem de hocalarımı mahcup etmediğim için çok mutluyum” dedi.

HERKES ÇOK İYİ

Hasan “Karaköprü maçını da 2-0 kazanıp, devreyi çok iyi yerde bitireceğiz. Bildiğiniz gibi Kocaelispor’da bu sezon öncesi kampa girdik. O süreç benim için çok iyi oldu. Ardından Derince’ye geldim. Buradaki herkes çok iyi insanlar, küçüklere karşı bir büyüklük taslama durumu yok, en iyisi de bu bence. Hiç yabancılık çekmedim. Her futbolcunun profesyonel hayatı yaşamasını isterim. Bambaşka bir şeymiş. Bu tür ortamlara alışmaya devam ediyorum.

KARTEPE’DEN DAHA ÇOK SPORCU ÇIKACAK

Kartepe’de doğdum. Oradan çok futbolcu çıktı. Bedirhan, Yağız ve Mervan yakın zamanda profesyonel oldular. Kartepe’nin doğası ve coğrafyası bir sporcu için mükemmel. Bol oksijen, geniş alanlar, imkanlar… Köy ortamı ve herkes kendine iyi bakıyor. Orası sporcu olmak için yaratılmış. Ben de ilçemin nimetlerinden yararlanıyorum. Beni hem de köyümden hem de şehrimden destekleyen herkese teşekkür eder, selamlarımı gönderirim.”