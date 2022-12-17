17 Ara 2022 - 14:54- Spor G: 17 Ara 2022 - 16:00

Bucaspor-Diyarbekirspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Rakibimiz Bucaspor 1928, Diyarbekirspor’u konuk ediyor. İzmir temsilcisi, ligin ilk yarısına hata yapmadan girmek istiyor. Bucaspor 1928’in farklı bir skor olması ve Kocaelispor’un kaybetmesi durumunda ise İzmir temsilcisi devreye lider girebilir.
Bucaspor-Diyarbekirspor mask
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BUCASPOR: 4

14' 86' Berke Bıyık

45+2' Erhan Şentürk(p)

85' Erhan Çelenk

DİYARBEKİRSPOR: 0

17 Ara 2022 - 14:54 - Spor

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