Bucaspor-Diyarbekirspor

BUCASPOR: 4
14' 86' Berke Bıyık
45+2' Erhan Şentürk(p)
85' Erhan Çelenk
DİYARBEKİRSPOR: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Rakibimiz Bucaspor 1928, Diyarbekirspor’u konuk ediyor. İzmir temsilcisi, ligin ilk yarısına hata yapmadan girmek istiyor. Bucaspor 1928’in farklı bir skor olması ve Kocaelispor’un kaybetmesi durumunda ise İzmir temsilcisi devreye lider girebilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.