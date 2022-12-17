17 Ara 2022 - 15:34- Siyaset G: 17 Ara 2022 - 15:37

“Milletimiz işlenen bu hukuk cinayetine sessiz kalmaz!

YSK üyelerine “ahmak” diyerek hakaret ettiği gerekçesi ile 2 yıl 7 ay 15 hapisle cezalandırılan ve hakkında siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyük...
“Milletimiz işlenen bu hukuk cinayetine sessiz kalmaz! mask
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YSK üyelerine “ahmak” diyerek hakaret ettiği gerekçesi ile 2 yıl 7 ay 15 hapisle cezalandırılan ve hakkında siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir destek de Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt’tan geldi. Bozkurt yaptığı açıklamasında, ortada büyük bir hukuk cinayetinin olduğu, bunun millet tarafından hiçbir şekilde tasvip edilemeyeceğini söyledi.

“MİLLET BUNA KAYITSIZ KALMAZ”

Ülkedeki hukuksal yapının büyük bir tahribat halinde olduğunu dile getiren Başkan Orhan Bozkurt, “Ekrem Bey’e yönelik verilen bu cezanın asıl amacının ne olduğunu biz de, milletimiz de çok iyi bilmektedir. Ortada açık bir hukuk cinayeti vardır. Toplumun bu duruma kayıtsız kalmayacağı ise çok açıktır. DEVA Partisi teşkilatları olarak bizler, Ekrem Bey’e yapılan bu usulsüzlüğü kati suretle reddediyoruz. Ortaya çıkan bu büyük hatanın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

17 Ara 2022 - 15:34 - Siyaset

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