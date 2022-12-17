17 Ara 2022 - 15:39- Ekonomi G: 17 Ara 2022 - 15:41

Borsa kazandırdı, altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,18 kazançla 5.214,29 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.041,71 puanı, en yüksek 5.302,14 puanı gördü.Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,83 artışla 5,136,01 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 3,14 kazançla 8.498,03 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,17 değerle 4.501,69 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,68 primle 6.127,82 puana yükseldi.
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HALKBANK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 41,69 ile Halkbank oldu. Halkbank’ı yüzde 30,70 ile Global Yatırım Holding, yüzde 30,55 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası izledi.Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,51 ile Odaş Elektrik Üretim, yüzde 6,07 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 4,65 ile Smart Güneş Teknolojileri şeklinde sıralandı.Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 258 milyar 54,2 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 192 milyar 234 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 183 milyar 91,8 milyon lirayla Koç Holding oldu.
# türkiye, elektrik

17 Ara 2022 - 15:39 - Ekonomi

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