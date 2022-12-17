Borsa kazandırdı, altın kaybettirdi

HALKBANK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 41,69 ile Halkbank oldu. Halkbank’ı yüzde 30,70 ile Global Yatırım Holding, yüzde 30,55 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası izledi.Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,51 ile Odaş Elektrik Üretim, yüzde 6,07 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 4,65 ile Smart Güneş Teknolojileri şeklinde sıralandı.Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 258 milyar 54,2 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 192 milyar 234 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 183 milyar 91,8 milyon lirayla Koç Holding oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.