17 Ara 2022 - 15:51- Gündem G: 17 Ara 2022 - 16:00

Sağlık: Aralık, artık kış mevsimi değil

Yuvacık Barajı’ndaki su miktarının yüzde 15 seviyesine düşmesi ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, özellikle mevsim şartlarının değiştiğine vurgu yaptı. Kocaeli’de son üç yıldır kış mevsimlerinin kurak geçtiğini hatırlatan ve “Kış aralıkta başlamıyor” diyen Sağlık, “Kocaeli’de kış mevsimi artık ocakta başlayıp martta bitiyor” dedi
Sağlık: Aralık, artık kış mevsimi değil mask
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Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 15’e geriledi. Namazgah Barajı’nda su seviyesi ise yüzde 55’lerde seyrediyor. Yuvacık Barajı’nda 7 buçuk milyon ton suyumuz varken Namazgah Barajı’nda ise 12 milyon ton suyumuz bulunuyor. Barajdaki su seviyesi hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Yuvacık Barajı’nda şu an için yaklaşık olarak 7,5 milyon ton civarında suyumuz bulunuyor. Kent genelinde bir gün içinde 350 bin ton ile 370 bin ton arasında su kullanılıyor. Sapanca Gölü’ndeki 4 pompadan üçünü devreye aldık. Buradan günlük olarak 175 bin ton kadar su alıyoruz. Kaynaklarımızda ise 200 bin ton civarında suyumuz bulunuyor. Bugünkü halimizle her gün 100 bin ton eksik şekilde kullanılsa bile 75 gün boyunca kentimize yetecek kadar suyumuz bulunuyor” dedi.

MEVSİMLER DEĞİŞTİ

Önümüz kış, ancak son üç yıldır bu dönemler çok kurak geçiyor. Özellikle kışın aralık ayında başlamadığı bir gerçek. İklim değişikliğinin de etkisi ile Kocaeli’de artık kış mevsimi aralıkta başlamıyor. Ocak ayında başlıyor ve mart sonuna kadar etkili oluyor. Kısacağı mevsimler ve kış şartları değişti.Bu vesile ile kent halkımıza yeniden bir çağrıda bulunmak istiyorum; şu anki duruma göre su sorunu yaşamayız. Fakat yine de halkımız suyu tasarruflu olarak kullansınlar. Biz gerekirse Sapanca’dan 4. pompayı da devreye alırız. Fakat milletimizin olabildiğince tasarruflu olması bizler için çok önemli” şeklinde konuştu.

# sağlık, Sapanca

17 Ara 2022 - 15:51 - Gündem

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