Mektebim Koleji Bilgi Küpü Kampüsleri tanıtıldı

Kocaeli’de kurulan eğitim kurumlarından biri olan Bilgi Küpü Okulları, Mektebim Koleji ile güç birliği yaptı. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılından itibaren Mektebim Koleji ile Kocaeli Bilgi Küpü Kampüsleri, çalışmalarına birlikte devam edecek. Mektebim Koleji Kocaeli Bilgi Küpü Kampüsleri lansman programı ise bugün Kocaeli Kongre Merkezi'nde tüm gerçekleştirildi. Programa; Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkay, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, Mektebim Koleji kurucusu Ümit Kalko, CEO Elif Çağlayan, Kampüs Kurucusu Kenan Demir, Mektebim Koleji yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda ilk olarak konuşan Kurucu Müdür Kenan Demir, “2003 yılında bir fidan diktik. Fidanımız her geçen gün büyüdü ve ağacımız kocaman bir aile oldu. Mektebim Koleji ile yaptığımız güç birliği ile öğrencilerimizi daha da besleyip, verimli çalışmalara imza atacağız. 20 yıllık tecrübeye sahip Bilgi Küpü, sektöre yön veren ulusal bir eğitim markası olan Mektebim Koleji çatısı altında eğitime değer katarak büyük hedeflere doğru ilerlemektedir. Bugün Kocaeli için gurur ve heyecanı bir arada yaşıyoruz” dedi.

“KOCAELİ’YE HAYIRLI OLSUN”

Mektebim Kolejinin kuruluş hikâyesini anlatan Kalko, “Vatanına milletine bağlı eğitimli, çağdaş, dünya vatandaşı nesiller yetiştirmek birinci görevimiz.Mektebim Koleji, Bütünsel Eğitim Modeli, endüstri 5.0 yaklaşımı, düşünme becerileri, yaşam becerileri, küresel farkındalık, finansal okuryazarlık gibi ders içerikleri, M-LEAD programı, yabancı dil eğitimi ve 2+2 Kanada Çift Diploma Programı ile fark yaratan bir eğitim kurumu olarak yoluna devam ediyor.21. Yüzyıl becerilerine sahip, hayal kuran, ülkesine faydalı, dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek istiyoruz. Mektebim Ailesi olarak Mektebim bayrağının Kocaeli’de dalgalanması bize gurur vermektedir. Mektebim’inKocaeli’ye çok şey katacağına inanıyor ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“BİLİM KURULUMUZ TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Alanında uzman 11 değerli isimden oluşan Bilim Kurulu’nu tanıtan Kalko, “İlk kez bir kolej markası bünyesinde bir Bilim Kurulu kuruldu. Alanında uzman 11 Bilim Kurulu üyesi, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin gelişime katkı sağlayacak. Bilim Kurulumuz, geliştirdikleri projelerle de eğitim sektörüne değer katacak” dedi.

“KOCAELİ’YE GELECEK SENSİN DİYOR”

Mektebim Koleji CEO’su Elif Çağlayan ise Kocaeli’yi Mektebim Koleji ile buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Mektebim’invizyon ve misyonuna değinen Çağlayan, “Türkiye’nin dört bir yanında bayrağını dalgalandıran Mektebim, bu kez Kocaeli’ye ‘Gelecek sensin’ diyor. Mektebim olarakKocaeli’deçocuklarımızın geleceğine dokunan çok güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.

DR. ÖZGÜR BOLAT SEMİNER VERDİ

Lansmanın ardından Mektebim Kolejinin ev sahipliğinde eğitim bilimci Dr. Özgür Bolat, “Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir?” konulu seminer verdi.Ailelerin çocuklarını yetiştirirken yaptığı hatalara bilimsel verileri kullanarak dikkat çeken Bolat, “Çocuklarımızı başarı performans odaklı yetiştirmemeliyiz” dedi.