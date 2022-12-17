Üniversite voleybol’a Serpil Sarper damgası

BİR MAÇ DIŞINDA, SET VERMEDİLER…

12-16 Aralık 2022 tarihleri arasında Üniversite Sporları Federasyonu’nun Çanakkale’de düzenlemiş olduğu Kadın Voleybol Türkiye Birinciliği Müsabakalarında grubunda bulunan tüm takımları yenerek şampiyon olan takımımı, Kocaeli adını zirveye yazdırdı. Kocaeli Üniversitesi önce Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’ni 3-0, ev sahibi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’ni tüm engellemelere karşı 3-1 yendi.

YENİ REKTÖR KUTLADI, MAKAMINDA AĞIRLAYACAK

Daha sonraki maçlarda da kardeşi Gebze Üniversitesi’ni ve Kırklareli Üniversitesi’ni set vermeden 3-0 yenen takımımız, şampiyonluk kupasını kaldırdı ve tur atladı. İzmit Lisesi 1985 yılı mezunu eski milli voleybolcumuz Sarper, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nü 1988-1992 yıllarında birincilikle bitirdi. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde 1996 yılından bu yana öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Dekan Prof. Kürşat Sertbaş da Sarper’in talebeleri arasında yer alıyordu. Yeni Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, takımı kutlarken, hafta içinde de makamında ağırlamak üzere davet gönderdi.