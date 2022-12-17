Üniversite voleybol’a Serpil Sarper damgası

BİR MAÇ DIŞINDA, SET VERMEDİLER…
12-16 Aralık 2022 tarihleri arasında Üniversite Sporları Federasyonu’nun Çanakkale’de düzenlemiş olduğu Kadın Voleybol Türkiye Birinciliği Müsabakalarında grubunda bulunan tüm takımları yenerek şampiyon olan takımımı, Kocaeli adını zirveye yazdırdı. Kocaeli Üniversitesi önce Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’ni 3-0, ev sahibi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’ni tüm engellemelere karşı 3-1 yendi.
YENİ REKTÖR KUTLADI, MAKAMINDA AĞIRLAYACAK
Daha sonraki maçlarda da kardeşi Gebze Üniversitesi’ni ve Kırklareli Üniversitesi’ni set vermeden 3-0 yenen takımımız, şampiyonluk kupasını kaldırdı ve tur atladı. İzmit Lisesi 1985 yılı mezunu eski milli voleybolcumuz Sarper, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nü 1988-1992 yıllarında birincilikle bitirdi. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde 1996 yılından bu yana öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Dekan Prof. Kürşat Sertbaş da Sarper’in talebeleri arasında yer alıyordu. Yeni Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, takımı kutlarken, hafta içinde de makamında ağırlamak üzere davet gönderdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.