“Babalar doğum eğitimi almalı”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nuray Aydın, günümüz babalarının daha bilinçli olduğunu ve babalık sorumluluğunu daha fazla hissettiklerini söyledi. Hamilelik sürecinde, doğum anında ve doğum sonrası loğusalık döneminde babaya düşen görevler olduğunu kaydeden Uz. Dr. Nuray Aydın, gebelik okullarına katılan baba adaylarının anneyi daha iyi anladığını ve sorumluluklarını daha iyi yerine getirdiğini ifade etti.

Uzm. Dr. Nuray Aydın şunları söyledi: “Anne baba yolculuğu annenin hamile kalmasıyla başlıyor. Babanın hem hamilelik sürecinde hem de doğum esnasında ve doğum sonrasında rolü çok önemli. Nasıl bir hamile anne olmaya hazırlanıyorsa bir baba adayı da baba olmaya hazırlanmalı. Evlenmekle karı koca oluyorsak, gebelikle birlikte bir aile olmanın ilk adımını atıyoruz. Bu nedenle gebelik okullarında verilen eğitimler çok kıymetli.

Babalar bu eğitimlerde hem eşini daha iyi tanıyor hem de sürece hakim oluyorlar. Bu süreçte kendi rollerini öğreniyorlar. Doğumun televizyonlarda görüldüğü gibi bağırıp çağırılan, birkaç dakikada olup biten bir eylem olmadığını, 8-10 saatlik sürece yayıldığını öğreniyorlar.

Gebelik okuluna katılan çiftler doğum öncesinde panik olmuyorlar. Hastaneye geldiklerinde kendilerini neyin beklediğini çok iyi biliyorlar. Psikolojik ve fiziksel olarak doğuma hazır oluyorlar.

BABALAR EŞLERİYLE DOĞUMA GİRMELİ

Doğum sırasında annenin elini tutan, nefes alıp vermesini sağlayan, masaj yapan, saçını okşayan, anneye pozitif telkinlerde bulunan baba, annenin güvende hissetmesini sağlıyor. Onu sakinleştiriyor. Kadınlarda doğumun kolaylaşmasını sağlayan oksitosin gibi hormonlar var. Bu hormonlar sevgiyle salınıyor. Eşinin yanında olması, ona dokunması anneyi rahatlatıyor, doğumun daha rahat gerçekleşmesini sağlıyor. Doğum ekibinin de işini kolaylaştırıyor.

Bu nedenle babaların doğum eylemi boyunca mutlaka eşlerinin yanında olmalarını istiyoruz. Doğum odasının kapısının dışında bekleyip de ağlama sesini duyunca baba olduğunu düşünen baba figürü istemiyoruz. Babanın doğum anında eşinin çektiği zahmeti görmesi çok değerli. Bir dünyadan başka bir dünyaya geçiş var. Bebeği karşılama anında babanın da orada olması gerektiğini düşünüyoruz.”

GEBELİK OKULUNDA BABALARA NELER ÖĞRETİLİYOR?

Gebelik okulunda Uz. Dr. Nuray Aydın ile birlikte anne ve baba adaylarına eğitim veren 35 yıllık ebe, doğum koçu ve emzirme danışmanı Hayriye Kaplan ise, toplam 2,5 gün süren gebelik okulunda anne ve baba adaylarını gerek fiziksel gerekse psikolojik olarak doğuma hazırladıklarını söyledi.

Babaların gebelik okulunda öncelikle anneye nasıl davranması, nasıl yaklaşması gerektiği konusunda bilgilendirildiğini anlatan Hayriye Kaplan, ayrıca hamilelik sürecinde doğumu kolaylaştırıcı egzersizleri yaparken eşlerine nasıl yardımcı olabileceklerini öğrettiklerini söyledi. Kaplan ayrıca, baba adaylarının bebeğin banyosunu yaptırırken anneye yardım etme, alt değiştirme, bebeğin gazını çıkarma gibi konuları da uygulamalı olarak öğrendiklerini dile getirdi.

BABA ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Eşleriyle birlikte gebelik okuluna gelen baba adaylarının görüşleri ise şöyle:

ÇAĞRI ÖĞER:

Bu bizim ilk bebeğimiz. Eşim Ecem ile birlikte gebelik okuluna gönüllü olarak geldim. İyi ki gelmişim. Doğumun düşündüğümüzden çok daha kolay ve doğal bir süreç olduğunu gördüm. Bilgi kirliliğinden kurtulduk, aydınlandık. Eşimin doğumunun daha rahat geçmesini sağlayacak pek çok şey öğrendim. Öğrendiklerimizi uyguladığımızda bu süreçte birlikte çok daha keyifli zaman geçireceğiz. Doğum için kendimizi daha rahat ve daha hazır hissediyoruz. Kaygı seviyemiz azaldı, daha huzurlu hissediyoruz. Anne baba adaylarının mutlaka bu eğitimi almalarını öneriyoruz.

BEŞİR ALTUĞ:

Eşim Hilal ile birlikte ilk bebeğimizi bekliyoruz. Eğitime katılmadan önce sosyal medyada birkaç fotoğraf görmüştüm. Baba adayları uygulamalı olarak bebek bezi değiştirmeyi öğreniyordu. Eşime şaka yollu olarak “Bu mudur yani? Sen bana gösterirsin ben bebeğin bezini değiştiririm” dedim. Fakat eğitime katıldığımızda eğitim içeriğinin çok farklı ve kapsamlı olduğunu gördüm. Hamilelik sürecinde ne yapmam gerektiğini, doğumda bizi tam olarak neyin beklediğini bilemiyordum, hepsini öğrendim. Artık bir baba olarak eşime nasıl destek olmam gerektiğini biliyorum. Baba adayları bu eğitime mutlaka katılmalı.