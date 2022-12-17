Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, İzmit Belediyesi ve ASUD (Asbest Söküm Uzmanları Derneği)’la düzenledikleri “Hayatımızdaki Asbest Tehlikesi ve İSG Kültürü” konulu panel bugün 14.00-17.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi (Eski Necati Gençoğlu Kültür Merkezi)’nde gerçekleştirildi. ASUD Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, KOÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, MMO Kocaeli Şubesi İSİG Komisyonu Üyesi Selçuk Karstarlı ve Yüksek Çevre Mühendisi Sait Ağdacı konuşmacı olarak katıldı.

İNSAN SAĞLIĞINA CİDDİ ZARAR VERİYOR

Gemi, inşaat, otomotiv gibi birçok sektörde kullanılan Asbest maddesi doğru kullanılmadığı takdirde insan sağlığına ciddi oranda zarar veriyor. Türkiye ve Kocaeli genelinde yüksek oranda yanlış şekilde kullanılan madde ile ilgili bugün düzenlenen panelde detaylı bilgi verildi. Programa TMMOB İKK Sekreteri Mehmet Ali Elma, ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, İzmit Belediyesi Koordinatörü Birol Sağlam, Makine Mühendisleri Odası eski Başkanı Murat Kürekçi ve vatandaşlar katıldı.

“KADER BU KADAR ADALETSİZ DEĞİL”

Programda konuşmasını gerçekleştiren MMO Kocaeli Şubesi İSİG Komisyonu Üyesi Selçuk Karstarlı, Asbest açıklamasından önce iş sağlığı ve güvenliğine değindi. Karstarlı: “Ne yazık ki ülkemizde işçinin isyanına karşı tedbir alınıyor. Sadece ölen işçilerin arkasından ağlamakla bu sorunu çözemeyiz” ifadelerine yer verdi. Karstarlı açıklamalarının devamında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amasra’daki patlamanın ardından “kader planı ve bu böyle devam edecek” şeklinde yaptığı açıklaması hakkında buna öfke duyduklarını ifade etti. Karstarlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kader planı bu kadar adaletsiz olmamalı diyerek açıklamalara tepki gösterdi.

“İNSANLARI KADERE BIRAKIYORUZ”

Asbest hakkında konuşmasını gerçekleştiren ASUD Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari: “Asbest mucizevi bir maddedir nereye koysanız orada işinize yarar. Çok güçlü bir lobisi vardır bugün herkes internetten sipariş verebilir o kadar denetlenmeyen bir maddedir. Bugün ülkemizde bu mücadelenin cevabını alamamamızın sebebi çok ciddi iki sermaye gurubunun ciddi para kazanmasıdır. Eğer Asbest aşınmadıysa korkulacak bir şey yoktur. Tozuması halinde canavar uyanıyor. Geçtiğimiz zamanlarda 32 yaşındaki bir kardeşimizi asbest nedeniyle kaybettik. İngilizler, asbesti görmememiz onu solumadığımız anlamına gelmez der. Çok doğru bir sözdür. Göğüs kanserini yenen duydum ama asbesti yenen duymadım. İngiltere yılda 7 buçuk milyar sterlin harcıyor asbesti yenmek için. Bizim asbestle mücadele etmiyoruz. İnsanları kadere bırakıyoruz. 21 bebek pudrası markasının 5’inde asbest bulundu. Asbest bulduğum marka hala eczanede satılıyor. Çocukların boya kalemlerinde, pahalı makyaj malzemelerinde bile var.

KOCAELİ’DE SUYA ASBEST KARIŞIYOR

Kocaeli’nin su çevresinde asbestli borular var. Bu su boruları zamanla aşınıyor ve suyun içerisine karışıyor. Bizim sloganlarımızdan birisi kentsel dönüşüm kansere dönüşmesin. Ama maalesef dönüşüyor. Kocaeli’de asbest envanter raporu alınmadı. Her biriniz şuanda Allah’a emanetsiniz umarım solumamışsınızdır. Kocaeli’nin kıpkırmızı bir haritası var. İstanbul’daki asbest haritasında ise iyi belediyeler var bunlardan bazıları Şişli, Bağcılar, Sarıyer, Kadıköy belediyeleridir. Bunun dışında Bayrampaşa Belediyesi’ne gittim maalesef müteahhitte taahhüt alıyorlar. Bunun üzerine suç duyurusunda bulundum ve arabamın camı kırıldı. Kocaeli’de maalesef yazı bile yazmıyorum çünkü belediyeler bununla ilgili rapor bile almıyor. Sağlık Bakanlığı sizi korumuyor, Kocaeli’de belediyeler zaten rapor dahi almıyor. Kocaeli’nin haritasının hepsi kırmızı. Bugüne kadar Kocaeli’de sis bulutu dahi kullanılmadı. Maliyeti 25 bin dolar. Belediyelerinize bunu zorunlu tutun. En azından tozun bastırılmasına sebebiyet verir” ifadelerine yer verdi.

SOLDAN SAĞA TOPLU- ASUD Başkanı Şeyhmus Ensari, KOÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, Yüksek Çevre Mühendisti Sait Ağdacı, ÇYDD Kocaeli Başkanı Meral Dönmez, TMOB İKK Sekreteri Mehmet Ali Elma