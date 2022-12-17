Bucaspor rahat kazandı “4-0”

2. Lig Kırmızı Grup’ta Kocaelispor gibi şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor ilk yarının son maçında Diyarbekirspor’u konuk etti. İzmir ekibi baştan sona üstün bir futbol ortaya koyduğu maçı Berke Bıyık (2), Erhan Çelenk ve Erhan Şentürk’ün (P) golleri ile 4-0 kazanarak puanını 41’e çıkardı. Devreye moralli giren +3 averajla liderliği eline geçiren Buca’da kanat forvet Erhan Çelenk gol sayısını 13’e çıkardı.