17 Ara 2022 - 17:23- Spor G: 17 Ara 2022 - 17:27

Bucaspor rahat kazandı “4-0”

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Bucaspor rahat kazandı “4-0” mask
Büyütmek için resme tıklayın

2. Lig Kırmızı Grup’ta Kocaelispor gibi şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor ilk yarının son maçında Diyarbekirspor’u konuk etti. İzmir ekibi baştan sona üstün bir futbol ortaya koyduğu maçı Berke Bıyık (2), Erhan Çelenk ve Erhan Şentürk’ün (P) golleri ile 4-0 kazanarak puanını 41’e çıkardı. Devreye moralli giren +3 averajla liderliği eline geçiren Buca’da kanat forvet Erhan Çelenk gol sayısını 13’e çıkardı.
# Kocaelispor, Futbol

17 Ara 2022 - 17:23 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.014.605 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bucaspor-Diyarbekirspor mask
Bucaspor-Diyarbekirspor
Devreye mutlu girelim! mask
Devreye mutlu girelim!
Hamza Mutlu: “Karaköprü’de kendilerine yakışanı yapacaklar”   mask
Hamza Mutlu: “Karaköprü’de kendilerine yakışanı yapacaklar”  
Belediye Derincespor’dan Engin Koyun için sert bir açıklama daha mask
Belediye Derincespor’dan Engin Koyun için sert bir açıklama daha
Kural hatası başvurusu reddedildi mask
Kural hatası başvurusu reddedildi
Kocaelispor iç sahada KRAL! mask
Kocaelispor iç sahada KRAL!
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL