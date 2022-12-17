17 Ara 2022 - 17:34- Gündem G: 17 Ara 2022 - 17:36

İki gün yağış var
İki gün yağış var mask
Büyütmek için resme tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre Kocaeli’de bugün hava yağmurlu geçecek ve sıcaklık en yüksek 18 derece olacak. Yarın ise sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek. Salı gününden itibaren sıcaklıklar yeniden yükselecek ve hafta boyunca yükseliş devam edecek.

17 Ara 2022 - 17:34 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.014.605 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sağlık: Aralık, artık kış mevsimi değil mask
Sağlık: Aralık, artık kış mevsimi değil
Kocaeli Derince'de 383 m² arsa ve tek taklı bina mahkemeden satılık mask
Kocaeli Derince'de 383 m² arsa ve tek taklı bina mahkemeden satılık
Kocaeli İzmit'te 1156 m² arsa ve bina mahkemeden satılık mask
Kocaeli İzmit'te 1156 m² arsa ve bina mahkemeden satılık
Bina inşaatı yaptırılacak mask
Bina inşaatı yaptırılacak
Jandarmadan kan ve kök hücre bağışı mask
Jandarmadan kan ve kök hücre bağışı
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Personel alacak mask
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Personel alacak
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL