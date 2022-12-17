İki gün yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre Kocaeli’de bugün hava yağmurlu geçecek ve sıcaklık en yüksek 18 derece olacak. Yarın ise sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek. Salı gününden itibaren sıcaklıklar yeniden yükselecek ve hafta boyunca yükseliş devam edecek.