Büyükakın, “2023, seçimlerin seçimi olacak”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli Rizeliler Derneği’nin düzenlediği geleneksel kahvaltı günlerine katıldı. Dernek Başkanı Ekrem Kumuşoğlu ve yönetim kurulunun yanı sıra üyelerinin de hazır bulunduğu etkinlikte gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükakın, 2023 seçimlerinin önemli olduğunu ve ülkenin geleceği için seçimlerin seçimi olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyada adaletin ve ezilenlerin sesi olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımız herhangi bir lider değil. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Liderlik, feraset ve cesaret ister. Gelecekle ilgili kararlı çok öncesinden düşünmek ve vermek gerekir. Bakınız, insansız savaş uçağımız Kızılelma birkaç gün önce havalandı. F-35 tartışmaları yaşandığında veya öncesinde muhtemelen kendi uçağımızı yapma kararı almıştı” dedi.

“PUTİN BU KONUDA ADIM ATMAK ZORUNDA KALIYOR”

“Son günlerde yaşanan siyasi gelişmeleri kenara çekilip baktığınızda satranç taşlarının inanılmaz oynandığını göreceksiniz” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Bir bakıyorsunuz bir tarafta İHA, SİHA ve TİHA’lar yapılmış. Diğer yandan Azerbaycan’da 30 yıllık hasretin gereği yapılmış. Cumhurbaşkanımız herhangi bir lider değil. Putin’e tahıl koridorunu açalım diyor. Putin bu konuda adım atmak zorunda kalıyor. Neden başkası dünya için çok önemli bir konuda adım atamıyor. Ama bizim Cumhurbaşkanımız bunu yapıyor” şeklinde konuştu.

“NORMALDE BÖYLE BİR KARARA ÜZÜLÜR İNSAN AMA KUTLAMA YAPILDI”

“ Türkiye’de siyasi arenada acayip oyunlar oynanıyor” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Bakınız, Sayın Kılıçdaroğlu, Almanya’ya gidiyor. Bir açıklamasında kendisi bu davanın iki yıldan önce bitmeyeceğini de söylüyor. Dava ile ilgili bir anormallik olsa kurmayları kendisine de bilgi verirdi. Daha dava görülmeden Saraçhane’de toplantı yapılacağı söylendi. Sonra pat diye karar çıktı. Karar beklenen bir karar değil. Hiç kimse beklemiyordu. Normalde böyle bir karara üzülür insan. Ama kutlama yapıldı” ifadelerini sarf etti.

“BURADA UÇAĞI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞACAKLAR”

Aksiyon ve rol model almak isteyenlerin olduğunu da belirten Başkan Büyükakın, “Normal zamanlardan geçmiyoruz. Orada başka bir şey oluyor. Yorgan gider kavga biter. Asıl operasyon CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılıyor” tespitini de yaptı. “2023 seçimleri için gece gündüz demeden çalışıyoruz” diyerek “Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye için değil dünyadaki dengeler için de önemli bir aktördür” sözlerini de sarf eden Başkan Büyükakın, şunları kaydetti: “Dünyanın daha adil bir yolda yürümesi için de Cumhurbaşkanımız çok önemli bir liderdir. Özellikle Kızılelma ve bilmediğimiz diğer atılımlar için çok önemlidir. Uçak pistten havalanmaya başladığını biz biliyoruz, batılılarda biliyor. Burada uçağı düşürmeye çalışacaklar. Tıpkı devrim arabalarına yaptıkları gibi tıp ki füze fabrikalarına yaptıkları gibi. Bu milletin cesaretini kırmak istiyorlar. Bunun da farkındayız. Ama milletimizin cesareti kırılmaz, kırılmayacakta. Altını özellikle çizmek istiyorum. Bu seçim, yani 2023, tüm seçimlerin seçimidir. Dolayısıyla dünyaya adalet isteyen, ezilenlerin sesi olan, tam bağımsız Türkiye için çalışan Cumhurbaşkanımız, inşallah 2023 seçimlerini de kazanacak.”

“GENÇLERİN YÜZDE 52’SİNİN BİZLERİ DESTEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ”

Konuşmanın ardından soru cevap kısmında dernek üyelerinin gençler üzerine sorduğu sorulara cevap veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, “Gençlerle yakından ilgilenmeye, onları desteklemeye çalışıyoruz. Kocaeli’de yaptığımız bir ankette gençlerin yüzde 52’sinin Cumhurbaşkanımızı ve bizleri desteklediğini biliyoruz. Gençler süreci iyi okuyor” diyerek sözlerini tamamladı.