18 Ara 2022 - 11:18- Spor G: 18 Ara 2022 - 11:21

Kağıtspor çok iyi iş çıkardı! “65-74”

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor, İzmir’den çok değerli bir galibiyetle döndü. Mavi beyazlılar, Bornova Belediyesi Karşıyaka’yı son çeyrekteki etkili oyunu ile 74-65 mağlup ederek 11. maçında 4. zaferine imza attı.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Kağıtspor çok iyi iş çıkardı! “65-74” mask
Büyütmek için resme tıklayın

İLK YARI DENGELİ GİTTİ

Altındağ Atatürk Spor Salonu’ndaki maça Kağıtspor çok iyi girdi. 9-0’lık serinin ardından rakibine mola aldıran ekibimiz ilk çeyreği 20-11 önde tamamladı. Ancak ikinci çeyrekte adam paylaşımındaki hatalar sonrası kolay sayılar yiyen Kağıtspor soyunma odasına 36-33 geride girdi. Üçüncü çeyrekte Buie, Murat, Banyard, Cihan ve Mert ile sayılar bulan mavi beyazlılar bu çeyreği 52-50 önde tamamladı.

BUIE ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDI

Son çeyrekte iyi savunmasının yanında yüksek yüzdeli hücumlar üreten Kağıtspor bitime 7 dakika kala 57-56 gerideydi. Ancak bu zaman diliminin ardından müthiş bir mücadele örneği ortaya koyan mavi beyazlılar Mert ve Buie’nin önemli katkılarıyla 18-8’lik bir sekansın ardından kritik mücadeleyi 9 sayı farkla, 74-65 kazanarak 11 maçında 4. zaferine ulaştı.

FENERBAHÇE GELİYOR

Parkenin yıldızı Kağıtspor’dan 14 sayı, 4 top çalmayla oynayan Mert Ulutaş oldu. Ayrıca Buie 13 sayı 12 asist, Ryan 13 sayı 17 ribaunt, İbrahim 11, Cihan 10, Murat Erensoy da 8 sayı ile oynadı. Ev sahibi ekipte Efe ve Brandon Huffman 16’şar, Çağatay’ın da 12 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Kocaeli Kağıtspor bir sonraki maçını Fenerbahçe DS Enerji ile İzmit’te oynayacak.

# Atatürk

18 Ara 2022 - 11:18 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.995.104 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bucaspor-Diyarbekirspor mask
Bucaspor-Diyarbekirspor
Bekil: “Profesyonellik bambaşka bir şeymiş” mask
Bekil: “Profesyonellik bambaşka bir şeymiş”
Devreye mutlu girelim! mask
Devreye mutlu girelim!
İzmit Belediyespor’un hiç acıması yok! “50-72” mask
İzmit Belediyespor’un hiç acıması yok! “50-72”
Hamza Mutlu: “Karaköprü’de kendilerine yakışanı yapacaklar”   mask
Hamza Mutlu: “Karaköprü’de kendilerine yakışanı yapacaklar”  
Belediye Derincespor’dan Engin Koyun için sert bir açıklama daha mask
Belediye Derincespor’dan Engin Koyun için sert bir açıklama daha
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL