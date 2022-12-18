Kağıtspor çok iyi iş çıkardı! “65-74”

İLK YARI DENGELİ GİTTİ
Altındağ Atatürk Spor Salonu’ndaki maça Kağıtspor çok iyi girdi. 9-0’lık serinin ardından rakibine mola aldıran ekibimiz ilk çeyreği 20-11 önde tamamladı. Ancak ikinci çeyrekte adam paylaşımındaki hatalar sonrası kolay sayılar yiyen Kağıtspor soyunma odasına 36-33 geride girdi. Üçüncü çeyrekte Buie, Murat, Banyard, Cihan ve Mert ile sayılar bulan mavi beyazlılar bu çeyreği 52-50 önde tamamladı.
BUIE ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDI
Son çeyrekte iyi savunmasının yanında yüksek yüzdeli hücumlar üreten Kağıtspor bitime 7 dakika kala 57-56 gerideydi. Ancak bu zaman diliminin ardından müthiş bir mücadele örneği ortaya koyan mavi beyazlılar Mert ve Buie’nin önemli katkılarıyla 18-8’lik bir sekansın ardından kritik mücadeleyi 9 sayı farkla, 74-65 kazanarak 11 maçında 4. zaferine ulaştı.
FENERBAHÇE GELİYOR
Parkenin yıldızı Kağıtspor’dan 14 sayı, 4 top çalmayla oynayan Mert Ulutaş oldu. Ayrıca Buie 13 sayı 12 asist, Ryan 13 sayı 17 ribaunt, İbrahim 11, Cihan 10, Murat Erensoy da 8 sayı ile oynadı. Ev sahibi ekipte Efe ve Brandon Huffman 16’şar, Çağatay’ın da 12 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Kocaeli Kağıtspor bir sonraki maçını Fenerbahçe DS Enerji ile İzmit’te oynayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.