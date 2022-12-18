Kağıtspor çok iyi iş çıkardı! “65-74”

İLK YARI DENGELİ GİTTİ

Altındağ Atatürk Spor Salonu’ndaki maça Kağıtspor çok iyi girdi. 9-0’lık serinin ardından rakibine mola aldıran ekibimiz ilk çeyreği 20-11 önde tamamladı. Ancak ikinci çeyrekte adam paylaşımındaki hatalar sonrası kolay sayılar yiyen Kağıtspor soyunma odasına 36-33 geride girdi. Üçüncü çeyrekte Buie, Murat, Banyard, Cihan ve Mert ile sayılar bulan mavi beyazlılar bu çeyreği 52-50 önde tamamladı.

BUIE ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDI

Son çeyrekte iyi savunmasının yanında yüksek yüzdeli hücumlar üreten Kağıtspor bitime 7 dakika kala 57-56 gerideydi. Ancak bu zaman diliminin ardından müthiş bir mücadele örneği ortaya koyan mavi beyazlılar Mert ve Buie’nin önemli katkılarıyla 18-8’lik bir sekansın ardından kritik mücadeleyi 9 sayı farkla, 74-65 kazanarak 11 maçında 4. zaferine ulaştı.

FENERBAHÇE GELİYOR

Parkenin yıldızı Kağıtspor’dan 14 sayı, 4 top çalmayla oynayan Mert Ulutaş oldu. Ayrıca Buie 13 sayı 12 asist, Ryan 13 sayı 17 ribaunt, İbrahim 11, Cihan 10, Murat Erensoy da 8 sayı ile oynadı. Ev sahibi ekipte Efe ve Brandon Huffman 16’şar, Çağatay’ın da 12 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Kocaeli Kağıtspor bir sonraki maçını Fenerbahçe DS Enerji ile İzmit’te oynayacak.