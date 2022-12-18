İdris Ersoy’a yeni görev

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın 14. Olağan Genel Kurulu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ki bir otelde gerçekleştirildi. HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeniden genel başkan seçildi.
Genel Başkan Mahmut Arslan’ın listesinde Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy da yer aldı. Başkan Ersoy, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kullar Ali - Semeresinin karşılığı.Tebrik ederiz.
Neydi Ne Oldu - Bu kadar yalakalıkla her şey olur da çalışanın, emekçinin hakkını savunan sendikacı olamaz. Sarı sendikada çalışanı işverene satarak yemeye devam eder.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.