18 Ara 2022 - 11:33- Gündem G: 18 Ara 2022 - 11:35

İdris Ersoy’a yeni görev

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy genel başkan yardımcısı görevine getirildi.
İdris Ersoy’a yeni görev mask
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HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın 14. Olağan Genel Kurulu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ki bir otelde gerçekleştirildi. HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeniden genel başkan seçildi.

Genel Başkan Mahmut Arslan’ın listesinde Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy da yer aldı. Başkan Ersoy, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı oldu.
# Ankara

18 Ara 2022 - 11:33 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Neydi Ne Oldu - Bu kadar yalakalıkla her şey olur da çalışanın, emekçinin hakkını savunan sendikacı olamaz. Sarı sendikada çalışanı işverene satarak yemeye devam eder.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 13:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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