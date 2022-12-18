18 Ara 2022 - 11:50- Gündem G: 18 Ara 2022 - 12:48

Bu festivalde hamsiye doyacaksınız

Kocaeli Trabzonlular Derneği, Hamsi Festivali düzenliyor
Bu festivalde hamsiye doyacaksınız mask
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Hemşehri dernekleri İzmit eski Interteks Fuarı Otopark alanında Tanıtım Günleri düzenliyor. Trabzonlular Derneği ise Hamsi Festivali düzenleyecek. 22-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin resmi açılışı ise 23 Aralık 2022 Cuma günü saat 15.00’te yapılacak. Sadece protokolün değil vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi beklenen festivalde ayrıca yöresel sanatçılar da sahne alacak. Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Fuar Ayar herkesi hamsi festivaline davet ediyor.

18 Ara 2022 - 11:50 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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ziya Yiğit - Tamam....KEDİ lerimizle geliyoruz....!!!)))

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 12:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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