Bu festivalde hamsiye doyacaksınız

Hemşehri dernekleri İzmit eski Interteks Fuarı Otopark alanında Tanıtım Günleri düzenliyor. Trabzonlular Derneği ise Hamsi Festivali düzenleyecek. 22-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin resmi açılışı ise 23 Aralık 2022 Cuma günü saat 15.00’te yapılacak. Sadece protokolün değil vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi beklenen festivalde ayrıca yöresel sanatçılar da sahne alacak. Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Fuar Ayar herkesi hamsi festivaline davet ediyor.