18 Ara 2022 - 13:08- Spor G: 18 Ara 2022 - 13:45

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 19. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Temsilcimiz Kocaelispor sahasında Ankara Demirspor'u konuk ediyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU mask
Büyütmek için resme tıklayın

KOCAELİSPOR                                                              
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3. YALÇIN KILINÇ
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
7. CEM EKİNCİ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
9. OKAN EKEN
10. TAYFUN AYDOĞAN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
77. SAMED ALİ KAYA

YEDEKLER
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
88. FURKAN ULUDAŞ
6. MEHMET TAŞ
11. HAZARHAN KARACA
20. MEHMET SAK
22. BEDİRHAN YILDIZ
80. BEYKAN ŞİMŞEK
41. YİĞİTALİ BAYRAK
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK

Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL

ANKARA DEMİRSPOR
1. ÖMERCAN AVCİ
2. HÜSEYİN EREN BEKTAŞ
4. ALPEREN KUYUBAŞI
5. ABDULLAH ÇELİK
14. HARUN AYDIN
23. MERT ÖRNEK
41. MERVAN YUSUF YİĞİT
55. BURHAN ARMAN
64. İRFAN AKGÜN
80. KADİR TAŞOĞLU
96. ÜMİT YASİN ARSLAN

YEDEKLER
35. HALİL YİĞİT YİTMEZ
6. MERT HÜSEYİN SALT
10. AHMET SİVRİ
13. SERKAN SÖZMEN
29. TANER KOÇ
58. NICKLAS EMRE ALICI
79. ATAKAN DAMA

Teknik Sorumlu
SERHAT GÜLPINAR

# Ankara, Kocaelispor

18 Ara 2022 - 13:08 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.995.104 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bucaspor-Diyarbekirspor mask
Bucaspor-Diyarbekirspor
Bekil: “Profesyonellik bambaşka bir şeymiş” mask
Bekil: “Profesyonellik bambaşka bir şeymiş”
Devreye mutlu girelim! mask
Devreye mutlu girelim!
İzmit Belediyespor’un hiç acıması yok! “50-72” mask
İzmit Belediyespor’un hiç acıması yok! “50-72”
Hamza Mutlu: “Karaköprü’de kendilerine yakışanı yapacaklar”   mask
Hamza Mutlu: “Karaköprü’de kendilerine yakışanı yapacaklar”  
Belediye Derincespor’dan Engin Koyun için sert bir açıklama daha mask
Belediye Derincespor’dan Engin Koyun için sert bir açıklama daha
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL