18 Ara 2022 - 13:32- Gündem G: 18 Ara 2022 - 13:35

Tıbbi sarf malzeme alımı yapılacak

İlan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Tıbbi sarf malzeme alımı yapılacak
Tıbbi sarf malzeme alımı yapılacak mask

7 KALEM ANJİYO İÇİN TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

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# kamu, ihale

18 Ara 2022 - 13:32 - Gündem

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