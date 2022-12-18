18 Ara 2022 - 13:40- Gündem G: 18 Ara 2022 - 13:42

Kocaeli Gebze'de 215 m² arsa mahkemeden satılık

İlan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Gebze'de 215 m² arsa mahkemeden satılık
Kocaeli Gebze'de 215 m² arsa mahkemeden satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN...

18 Ara 2022 - 13:40 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.995.104 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli Gebze'de 215 m² arsa mahkemeden satılık mask
Kocaeli Gebze'de 215 m² arsa mahkemeden satılık
Kocaeli Merkez'de bina mahkemeden satılık mask
Kocaeli Merkez'de bina mahkemeden satılık
Tıbbi sarf malzeme alımı yapılacak mask
Tıbbi sarf malzeme alımı yapılacak
İki gün yağış var mask
İki gün yağış var
Sağlık: Aralık, artık kış mevsimi değil mask
Sağlık: Aralık, artık kış mevsimi değil
Kocaeli Derince'de 383 m² arsa ve tek taklı bina mahkemeden satılık mask
Kocaeli Derince'de 383 m² arsa ve tek taklı bina mahkemeden satılık
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL