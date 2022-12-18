Kocaelispor-Ankara Demirspor (MAÇ BİTTİ)

Maç Başlıyor

İlk Yarı:

Dk-1: Konuk ekip Ankara Demirspor başladı.

Dk-5: Kubilay ortaladı, Yalçın kafayı vurdu, top çatalı yaladı.

Dk. 6: Kocaelispor maça önde baskılı ve etkili başladı. Rakip orta sahanın ortalarında topla buluşan İlyas ortaladı, Cem’in indirdiği topta ceza sahasının sağ çaprazında Tayfun vurdu rakipten döndü, seken topta Yusuf Cihat vurdu top üstten dışarı çıktı.

Dk.12: GOL MERT ÖRNEK

Dk.12: Ankara Demirspor sağ kanattan etkili geldi, Diogo’dan kurtulan Burhan Arman çizgiye indi, çevirdiği topta sağ kanattan hareketlenen Mert Örnek net vuruşla topu ağlara gönderdi. (0-1)

Dk.19: İlyas Kubilay sarı kart gördü

Dk.29: Kocaelispor etkili geldi. Tayfun ceza sahasına doğru koşu gösteren Samet Ali'ye güzel bir pas attı. Samet Ali orta şut karışımı vurduğu topa son olarak Okan dokundu. Top sağ üstten dışarı çıktı.

Dk.35: Tayfun Aydoğan sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü

Dk.36: Savunma oyuncusu Samet Ali'yi kolundan tutup indirdi, Hakem yüzde yüz penaltıyı vermedi.

Dk.39: GOOOOOOOOOOLLLLLL YALÇIN KILINÇ

Dk.39: Ankara Demirspor çıkarken kaptırdığı topta Okan defansın arkasına hareketlendi, kaleci açıyı iyi kapatıp topu dışarı çıkarttı. Kullanılan köşe vuruşunda Tayfun ortaladı, Yalçın net bir kafa vuruşuyla topu sağ köşeden ağlara gönderdi. (1-1)

İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi

Dk.45+1: GOOOOOOOOOOLLLL MEHMET YILMAZ

Dk.45+1: Defanstan topla çıkan Yalçın ceza sahasına sert bir orta yaptı, yerden seken top kaleye yönlendi. boşta kalan topa hareketlenen Mehmet Yılmaz vurdu, sağ kaleğine de çarpan top ağlara gitti.

İlk yarı bitti 2-1

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Dk.50: Kocaelispor’da kullanılan köşe vuruşunda Yalçın kafayı vurdu kaleci Ömer topu doksandan çıkardı.

Dk.61: Atila Turan sarı kart gördü

Dk.61: Kocaelispor teknik direktörü Fırat Gül, oyunculara kağıt verip taktik değiştirdi

Dk.65: GOL: MERT ÖRNEK (2-2)

Dk.68: GOL: ABDULLAH ÇELİK(2-3)

Dk. 68: Ankara ekibinde Abdullah sol çaprazdan kaleye şut çekti, sol kale direğine çarpan top ağlara gitti. (2-3)

DK.69: Kocaelispor'da oyuncu değişikliği; İlyas Kubilay çıktı, Beykan Şimşek oyuna dahil oldu

Dk. 76: Bu dakikada ceza sahası içinde Ümit Yasin’in eline çarpan topa devam kararı verildi 1 dakika sonra Ankara Demir’de Mervan mutlak bir gol kaçırdı. Kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Mervan, Gökhan’ı geçmek isterken Gökhan topa dokundu ve net golü önledi.

Dk.77: Ankara Demirspor'da kaleci ile karşı karşıya kalan Mervan, Gökhan Değirmenci'yi çalımlamak istedi ancak başarılı olamadı.

Dk. 81: Beykan’ın pasında Samed Ali kaleye topu istediği gibi gönderemedi.

Dk. 84: Savunmadan gönderilen uzun topa Mervan koşu yaptı. Yine Gökhan’ı karşısında gören bu futbolcunun şutunda Gökhan gole izin vermedi.

Maçın sonuna 6 dakika eklendi

Dk.90+1: GOL: BURHAN ARMAN(2-4)

Dk. 90+1: Savunma ortasından çok rahat gelen Burhan’ın vuruşunda top sağ köşeden ağlara gitti

MAÇ SONUCU: KOCAELİSPOR 2-4 ANKARA DEMİRSPOR