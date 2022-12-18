18 Ara 2022 - 13:16- Spor G: 18 Ara 2022 - 14:39

Kocaelispor-Ankara Demirspor(Canlı Anlatım)

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta bulunan temsilcimiz Kocaelipor ligin ilk yarısının son müsabakasında evinde Başkent temsilcisi Ankara Demirspor'u konuk ediyor. Kocaeli Stadı’nda oynanacak, saat 14.00’de başlayacak maçı Fuchs Sports TV naklen yayınlayacak. Temsilcimizde hedef mutlak galibiyet olacak.
Kocaelispor-Ankara Demirspor(Canlı Anlatım) mask
Büyütmek için resme tıklayın

Maç Başlıyor

İlk Yarı:

Dk-1: Konuk ekip Ankara Demirspor başladı.

Dk-5: Kubilay ortaladı, Yalçın kafayı vurdu, top çatalı yaladı.

Dk. 6: Kocaelispor maça önde baskılı ve etkili başladı. Rakip orta sahanın ortalarında topla buluşan İlyas ortaladı, Cem’in indirdiği topta ceza sahasının sağ çaprazında Tayfun vurdu rakipten döndü, seken topta Yusuf Cihat vurdu top üstten dışarı çıktı.

Dk.12: GOL MERT ÖRNEK

Dk.12: Ankara Demirspor sağ kanattan etkili geldi, Diogo’dan kurtulan Burhan Arman çizgiye indi, çevirdiği topta sağ kanattan hareketlenen Mert Örnek net vuruşla topu ağlara gönderdi. (0-1)

Dk.19: İlyas Kubilay sarı kart gördü

Dk.29: Kocaelispor etkili geldi. Tayfun ceza sahasına doğru koşu gösteren Samet Ali'ye güzel bir pas attı. Samet Ali orta şut karışımı vurduğu topa son olarak Okan dokundu. Top sağ üstten dışarı çıktı.

Dk.35: Tayfun Aydoğan sarı kart gördü

# Ankara, Kocaelispor

18 Ara 2022 - 13:16 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.995.104 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bucaspor-Diyarbekirspor mask
Bucaspor-Diyarbekirspor
Bekil: “Profesyonellik bambaşka bir şeymiş” mask
Bekil: “Profesyonellik bambaşka bir şeymiş”
Devreye mutlu girelim! mask
Devreye mutlu girelim!
İzmit Belediyespor’un hiç acıması yok! “50-72” mask
İzmit Belediyespor’un hiç acıması yok! “50-72”
Hamza Mutlu: “Karaköprü’de kendilerine yakışanı yapacaklar”   mask
Hamza Mutlu: “Karaköprü’de kendilerine yakışanı yapacaklar”  
Belediye Derincespor’dan Engin Koyun için sert bir açıklama daha mask
Belediye Derincespor’dan Engin Koyun için sert bir açıklama daha
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL