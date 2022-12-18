Kocaelispor-Ankara Demirspor(Canlı Anlatım)

Maç Başlıyor
İlk Yarı:
Dk-1: Konuk ekip Ankara Demirspor başladı.
Dk-5: Kubilay ortaladı, Yalçın kafayı vurdu, top çatalı yaladı.
Dk. 6: Kocaelispor maça önde baskılı ve etkili başladı. Rakip orta sahanın ortalarında topla buluşan İlyas ortaladı, Cem’in indirdiği topta ceza sahasının sağ çaprazında Tayfun vurdu rakipten döndü, seken topta Yusuf Cihat vurdu top üstten dışarı çıktı.
Dk.12: GOL MERT ÖRNEK
Dk.12: Ankara Demirspor sağ kanattan etkili geldi, Diogo’dan kurtulan Burhan Arman çizgiye indi, çevirdiği topta sağ kanattan hareketlenen Mert Örnek net vuruşla topu ağlara gönderdi. (0-1)
Dk.19: İlyas Kubilay sarı kart gördü
Dk.29: Kocaelispor etkili geldi. Tayfun ceza sahasına doğru koşu gösteren Samet Ali'ye güzel bir pas attı. Samet Ali orta şut karışımı vurduğu topa son olarak Okan dokundu. Top sağ üstten dışarı çıktı.
Dk.35: Tayfun Aydoğan sarı kart gördü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.