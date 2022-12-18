Genç Pınar’dan büyük başarı

Konu hakkında üniversiteden yapılan açıklamada, “Öğrencimiz Pınar Şahlan,LesMusicalesduCentre tarafından düzenlenen e 4eme France Music Competition’dakurumumuzu temsil ederek, kendi kategorisinde üçüncülüğü elde etmiştir. Öğrencimizi gösterdiği başarıdan ötürü tebrik ediyoruz” denildi.