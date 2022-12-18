18 Ara 2022 - 15:16- Eğitim G: 18 Ara 2022 - 15:19

Genç Pınar’dan büyük başarı

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı öğrencisi Pınar Şahlan, LesMusicalesduCentre tarafından düzenlenen ‘e4eme France Music Competition’da kendi kategorisinde 3. oldu.

Genç Pınar’dan büyük başarı mask
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Konu hakkında üniversiteden yapılan açıklamada, “Öğrencimiz Pınar Şahlan,LesMusicalesduCentre tarafından düzenlenen e 4eme France Music Competition’dakurumumuzu temsil ederek, kendi kategorisinde üçüncülüğü elde etmiştir. Öğrencimizi gösterdiği başarıdan ötürü tebrik ediyoruz” denildi.

18 Ara 2022 - 15:16 - Eğitim

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