Yılmaz, Vali Yavuz’a yüklendi: “Kimden aldın talimatı”

Yenilik Partisi Kocaeli il binasının açılışı bugün Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın katılımıyla saat 13.00’da birlik iş hanı binasında gerçekleştirildi. 7 Aralık tarihinde bıçaklı saldırıya uğrayan Genel Başkan Öztürk Yılmaz açıklamasında yaşanan olaylarla ilgili hükümete ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a yüklendi. Bıçaklı saldırı sonrası yakın koruma ve polis eskortu verilmemesine tepki gösterdi. Yılmaz açıklamasında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz hakkında: “Sayın Valim sen neden eskort vermiyorsun kimden aldın talimatını? Bana burada bir saldırı oldu bunun sorumlusu sensin. Vali misiniz hükümetin İl başkanı mısınız. Bir şey olsa Erdoğan ortalığı ayağa kaldırırdı bize bu oldu diye. İktidardan düştüğün zaman o Valilerin, Kaymakamların hepsi öter…” ifadelerine yer verdi.

“TÜRK MİLLETİ ERDOĞAN DÖNEMİNDE SAHİPSİZDİR”

Yılmaz açıklamalarının devamında ise partisinin stant açılmasına izin verilmediğini ifade ederek: “Stant açacağız izin verilmiyor. En büyük mücadele bu diktatörlüğe karşı yapılacak mücadeledir. Kanaat önderi dediğimiz adamların hepsini bağlamışlar. Türkiye karartılmış durumda. Türkiye açlık sınırının altında yoksulluk çekiyor. Türk milleti Erdoğan döneminde sahipsizdir. Böyle kalitesiz bir yönetim istiyorsanız buyurun devam edin” ifadelerine yer verdi.



