18 Ara 2022 - 15:18- Siyaset G: 18 Ara 2022 - 15:21

Yılmaz, Vali Yavuz’a yüklendi: “Kimden aldın talimatı”

Yenilik Partisi Kocaeli il binasının açılışı bugün Genel Başkan Öztürk Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yılmaz, bugün yaptığı açıklamasında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a ve iktidara yüklendi.

Dilara Polat
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Yılmaz, Vali Yavuz’a yüklendi: “Kimden aldın talimatı” mask
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Yenilik Partisi Kocaeli il binasının açılışı bugün Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın katılımıyla saat 13.00’da birlik iş hanı binasında gerçekleştirildi. 7 Aralık tarihinde bıçaklı saldırıya uğrayan Genel Başkan Öztürk Yılmaz açıklamasında yaşanan olaylarla ilgili hükümete ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a yüklendi. Bıçaklı saldırı sonrası yakın koruma ve polis eskortu verilmemesine tepki gösterdi. Yılmaz açıklamasında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz hakkında: “Sayın Valim sen neden eskort vermiyorsun kimden aldın talimatını? Bana burada bir saldırı oldu bunun sorumlusu sensin. Vali misiniz hükümetin İl başkanı mısınız. Bir şey olsa Erdoğan ortalığı ayağa kaldırırdı bize bu oldu diye. İktidardan düştüğün zaman o Valilerin, Kaymakamların hepsi öter…” ifadelerine yer verdi.

“TÜRK MİLLETİ ERDOĞAN DÖNEMİNDE SAHİPSİZDİR”
Yılmaz açıklamalarının devamında ise partisinin stant açılmasına izin verilmediğini ifade ederek: “Stant açacağız izin verilmiyor. En büyük mücadele bu diktatörlüğe karşı yapılacak mücadeledir. Kanaat önderi dediğimiz adamların hepsini bağlamışlar. Türkiye karartılmış durumda. Türkiye açlık sınırının altında yoksulluk çekiyor. Türk milleti Erdoğan döneminde sahipsizdir. Böyle kalitesiz bir yönetim istiyorsanız buyurun devam edin” ifadelerine yer verdi.

# polis, türkiye

18 Ara 2022 - 15:18 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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Yorumlar

(1)
01

VİCDANLARI KURUMUŞ - Maalesef durum bu.acınacak haldeyiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 15:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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