Marmara Denizi’nde Fırtına Bekleniyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre;

Marmara Denizi’nde rüzgarın; yarın (Pazartesi) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın; Salı (20.12.2022) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin beklendiği bildirilmiştir.

Olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.