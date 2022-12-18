Marmara Denizi’nde Fırtına Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre;
Marmara Denizi’nde rüzgarın; yarın (Pazartesi) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın; Salı (20.12.2022) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin beklendiği bildirilmiştir.
Olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.