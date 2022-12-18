Öztürk Yılmaz’dan AKP iktidarına: “Korkan şerefsizdir!”

Yenilik Partisi Kocaeli il binasının açılışı bugün Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın katılımıyla saat 13.00’da birlik iş hanı binasında gerçekleştirildi. Kocaeli İl Başkanı Ramazan Demir ve il yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta Genel Başkan Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’lilere yüklendi. Geçtiğimiz haftalarda bıçaklı saldırıya uğrayan Yılmaz demokrasi mücadelesi verdiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “ Türkiye’de canla başlademokrasi mücadelesi veriyoruz. Daha kararlı, daha emin ve güçlü bir şekilde insanlarımızı bu beladan kurtaracağız. Türkiye’yi karartmaya çalışanlarla, baskı altına almaya çalışan insanlarla hesaplaşacağız. Korkan şerefsizdir, ben bu yola ölümü göze alıp çıktım. Tehdittiniz bana vız gelir tırıs gider. Ben bu yollardan çok geçtim. Yenilik Partisi çok büyük bir ailedir öyle olmaya devam edeceğiz. Saldırı sonrası 11 gündür tek bir koruma verilmedi. Herhangi bir kınama ve açıklama yok. Biz ülkemizde bu beladan nasıl kurtaracağız onun hesabını yapıyoruz. İl başkanlığımıza teşekkür ediyorum burası için çok büyük emek sarfettiniz” ifadelerine yer verdi.

“ANANIZI AĞLATACAĞIZ SİZİN”

Yılmaz açıklamalarının devamında ekonomik krize değinerek: “Burası bir zamanlar SEKA’nın merkeziydi bu fabrikalardan insanlar ekmek yiyordu bunların hepsi kapatıldı. Şuanda da kentin çok sıkıntıları var. Biz yenilik partisi olarak diktatörlükten kurtulmak istiyoruz. İkincisi Türkiye de mutlaka bir üretim seferberliği kurmak istiyoruz. Ayrıca yarım ve hayvancılıkta birçok projemiz var. Gıdada ve enerjide bağımlılığı kırmak istiyoruz. Daha çok çevreye uyumlu bir yakıt sistemi istiyoruz. Özelleştirme yapılırken bu fabrikalar ne şartlarda özelleştirildi biliyoruz. Güya Türkiye’de birçok üretim olacaktı bugün sefillik var. Erdoğan’ın yarattığı ülke bu işte. Şuanda millet aç sana kimse inanmaz. Buğday ekemiyorsun. Burada göçmen istemiyoruz. Göçmen sorununa da çare bulacağız. Türkiye’nin Araplaşmasına istemiyoruz. Göçmen yığınından kurtulmak istiyoruz. Erdoğan kimin vergilerini veriyor? Bizim ödediğimiz vergilerle o yollardan onlar parasız hizmet alıyor. Türkiye’de göçmenlerden arındırılmış yeni bir ülke inşa edeceğiz. Bu hükümet çetelerle ve mafyalarla yönetilmeye başladı. Ananızı ağlatacağız sizin. Kaçacak delik bulamayacaksınız. Ben sizinle mücadele etmeyecek olsaydım bugün o kadar yol gelmezdim.

ALTILI MASAYA SESLENDİ

Erdoğan sen alışmışsın kukla muhalefete ama ben sana söylüyorum sen Türk milletinin nezdinde tüm meşrûtiyetini kaybettin. Öyle içeri atmakla korkuyla olacak iş değil. Ayaktayız buradayız ve Kocaeli’deyiz. Türkiye’de ne yaparsanız yapın şuanda hiçkimsenin ifade özgürlüğü yok. Korkunun toplumdan silinmesi lazım. Birisinin meydana çöküp o bedeli ödemesi lazımdı ve ben o bedeli ödüyorum. Sağlığım şükür olsun iyiyim düşmanlarım da çatlasın. Biz öyle bir gelenekten geliyoruz ki ite karşı biz insan olamayız. Bundan sonra sıkıysa yüz metre etrafımda dolaşsınlar. Sıkıysa gelin şerefsizler. Ahlaksızlar siz insanları öldürerek nasıl iktidar olacağınızı düşünüyorsunuz. Yarın o hesap sorulur sizden emin olur onun altında kalacaksınız. Seçimlerde bir hırsızlık olduğunu hepimiz biliyoruz. Muhalefette olanlara sesleniyorum bu işi ciddiye alın. Atı alan Üsküdar’ı geçmesin diyorsanız gelin oturup bunlarla ilgili bir komisyon oluşturalım. Her adayı ilgilendiren bir konudur bu. Seçim ortamının güvenliği yok, oy sayımının güvenliği yok. Altılı masa 6 aydır konuşuyor. Asıl konu sandığa o oyu sokmanın yanında sandığı korumak. Bu hükümetten kimse bir şey beklemesin.

“ERDOĞAN DEMEK YIKIM DEMEK”

Ben bu hükümetin benim canımı koruyacağına inanmıyorum. Ben polislerimize inanıyorum ama onların da üzerinde çok büyük bir siyasi baskı var. Benim mahkememde deliller değişiyor. İşsiz güçsüz bir adamı yolluyorlar gelip beni öldürmeye çalışıyorlar. Ben Türk ordusuna inanıyorum ama onu kontrol eden siyasi iradeye inanmıyorum. Erdoğan demek yıkım demektir. Her şey satıldı. Kamunun tüm kaynakları satıldı şimdi millete avuç açıyorlar. Üretimi bitirdiler, özgürlüğü bitirdi, adaleti bitirdiler” dedi.