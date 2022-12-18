Eski CHP’li Yılmaz İmamoğlu’na yüklendi! “Erdoğan’ın aynısı”

CHP'den ihraç edildikten sonra Yenilik Partisi'ni kuran eski bürokrat Öztürk Yılmaz, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere İzmit’i ziyaret etti. Açılış konuşmasında Türkiye’nin gündemini meşgul eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz İBB Başkanı İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzeterek “İmamoğlu, sen Erdoğan’ın aynısısın” dedi.
“BAŞIMIZA İKİNCİ ERDOĞAN VAKASI”
Açıklamalarının devamında altılı masanın liderlerine yarın mektup göndereceğini ifade eden Yılmaz, “Yarın tüm muhalefet partilerine güvenlik zirvesi ile ilgili bir mektup göndereceğim. Muhalefete sesleniyorum bu işi ciddiye alın. Yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer. İstemiyorsanız mektubuma cevap verin. Her taraf mafya dolu nasıl seçim çalışması yapacaksınız. 6’lı masa çok konuşuyor. 6 aydır sadece konuşuyorlar. Ben bu hükümete inanmıyorum. Birkaç gün önce 6’lı masa bir tiyatro çerçevesinde İstanbul’da toplandı. Ayıptır ya. Türkiye’yi Afrika ülkeleri pozisyonuna sokan anlayışı kınıyorum. İmamoğlu kim? Cumhurbaşkanı olmak kim? Altyapın yok, bir kapasiten yok. Bol bol Avrupalıların açıklaması ile gaza gelen bir adamsın. Başımıza ikinci Erdoğan vakası gelmek üzere. Ayıptır. Bu ülke bunu hak etmiyor. 3 yıldır orada her gün Cumhurbaşkanı olmak istiyorum diyor. Sende o kapasite yok. Erdoğan’ın aynısısın sen” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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erol demirbek TÜRK - aynısı değilse bile değil cumhurbaşkanı olmak her hangi bir siyasi partiye gnl. başkan bile olamayacak kadar acemi olduğunu ortaya koymuştur . lafı ağzında tutamamıştır . bir gazeteciye anında cevap vermemesi gerektiğini söz ağzında iken onun esiri anma söz ağızdan çıktıktan sonra kendisinin sözün esiri olacağını düşünememiştir . boğaz 9 boğumdur önemli bir söz söyleyeceğin zaman 9 kez yutkunmalısın. iyi ki bu acemiliği cumhurbaşkanı filan olmadan ortaya çıkmıştır .
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.