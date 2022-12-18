4 ildeki havaalanına 2022’de uçak inmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “ Türkiye, AKP iktidarında dünyada havacılık sektöründe en hızlı gelişen ülke oldu” dedi. Ancak 2022 yılındaki rakamlar bunu doğrulamıyor. Atıl durumdaki 4 havaalanını 2022'de hiçbir uçak kullanmadı. Aydın Çıldır, Balıkesir Merkez, Çanakkale Gökçeada ve Uşak Havalimanları herhangi bir uçağa da yolcuya da hizmet vermedi. 19 havaalanını kullanan uçak sayısı da 1000'in altında kaldı. Kocaeli Cengiz Topel Havaalanına yalnızca 10 uçak indi. Siirt Havaalanını 404 uçak, Tokat Havaalanını 509 uçak kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Uçaklar boş, doldurun” talimatı ile gündeme gelen Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanan uçak sayısıysa 3 bin 28 oldu.
ZAFER LİMANI KARADELİK
Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan Kütahya Zafer Havalimanı da kara delik oldu. Zafer'i yılın ilk 11 ayında 654 uçak ve 54 bin 766 yolcu kullandı. 2022 yılı için burayı işleten müteahhide garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 317 bin 733 olarak belirlenmişti. Bin uçağın altında trafiği olan diğer havaalanları ise şöyle: Isparta Süleyman Demirel: 502, Tekirdağ Çorlu Atatürk: 527, Sinop: 571, Bursa Yenişehir: 673, Amasya Merzifon: 679, Hakkari Selahaddin Eyyubi: 783, Zonguldak Çaycuma: 788, Eskişehir Hasan Polatkan: 827, Bingöl: 938, Çanakkale: 983. ( DENİZ AYHAN-SÖZCÜ)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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erol demirbek TÜRK - havaalanlarına elbette barış durumunda yolcu ne nakliye uçakları inmelidir . bunu arzu ederiz. havaalanları geniş otoyollarımız bize savaş halinde olduğumuz da da gereklidir . ALLAH göstermesin mevcut havayollarımıza bir saldırı olursa , veya savak uçaklarımız olsun yolcu uçaklarımız olsun zorunlu iniş yapmak zorunda kalmaları halinde havaalanları hizmete hazır bulunmasında fayda vardır . bu gibi tesisler stratejik hayati tesislerdir . iyi ki yapılmışlar diyelim .
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.