Bu nasıl hakem bu nasıl defans ?

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Kocaelispor dün sezonun ilk yarısının son maçına çıktı. Maç öncesindeki yazımda ‘Normal şartlarda Kocaelispor 2-0 kazanır” dedim ve ekledim:

Tabii, teknik heyet ‘Bize futbolcu alın demezse’…

Maça dakikalar kala yaptığım tahminde de:

İlk yarı Kocaelispor önde bitirecek. İkinci yarı Ankara Demirspor öne geçecek dedim… Servisteki kardeşlerime de toplam gol sayısının 6 olacağını belirttim…

Boşuna demiyoruz bu lig bahis ligi diye…

İddaa oynayanlar bunu iyi bilir…

Maç 1’den 2 oldu…

Bahis oranı 20’lerin üstünde…

Hem de canlı bahis yani…

Bu lig bahis ligiiiiiii…

Bunu bilir bunu söylerim…

Hakemin vermediği penaltı kadar, savunmanın kontra-ataklardaki basiretsizliği beni güldürdü…

Sinirdendi bu gülüş, elbette…

Devrenin ilk yarısını lider bitirdik…

Şimdi çıkıp da “ne lideri, Buca gol averajıyla lider diyen andavallılar çıkacaktır…

Kural açık…

Takımların puanı eşitse, aralarındaki maçlara bakılır… (Maça değil)…

Kocaelispor ile Buca ilk yarıda berabere kaldı ama daha ikinci maçlarını oynamadılar…

Bu durumda iki lider var diyeceğiz...

Kendimize haksızlık etmeyeceğiz…

Nokta…