Oyuna geldik: 2-4

Ankara Demir ekibi maç boyunca Kocaelispor’un zaaflarından yararlandı ve kontra-atak futbolu ile sonuca gitmesini bildi. Devre arasına girilen sezonda gözler gidecek ve alınacak futbolculara çevrildi.

İYİ BAŞLADIK, GERİYE DÜŞTÜK

Serin bir havada oynanan mücadelenin ilk yarısında oyunun kontrolü tamamen Kocaelispor’da olmasına rağmen 12. dakikada geriye düştü. Demirspor sağ kanattan etkili geldi. Mehmet Yılmaz’dan kurtulan Burhan Arman çizgiye indi, çevirdiği topta sağ kanattan hareketlenen Mert Örnek net vuruşla topu ağlara gönderdi. (0-1)

İLK YARI İSTEDİĞİMİZ GİBİ SONA

Yeşil siyahlıların bu gole reaksiyonu ilk yarının sonlarında gerçekleşti. 39’da kullanılan köşe vuruşunda Tayfun topu ortaladı, Yalçın net bir kafa vuruşuyla sağ köşeden topu ağlara gönderdi. (1-1) İlk yarının son saniyelerinde savunmadan topla çıkan Yalçın ceza sahasına sert bir orta yaptı, yerden seken top kaleye yönlendi, boşta kalan topa hareketlenen Mehmet Yılmaz vurdu, sağ direğe çarpan top ağlara gitti ve ilk yarı Kocaelispor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

BASİT TOP KAYIPLARI

Yeşil siyahlılar ikinci yarının ilk 5 dakikasında fena değildi. Kocaelispor’da kullanılan köşe vuruşunda Yalçın kafayı vurdu kaleci Ömer topu doksandan çıkardı. Ancak bu dakikadan sonra basit top kayıpları can yaktı. 65’te maça bir kez daha denge geldi. İlyas’ın kaptırdığı top sonrasında Mert sağda topu aldı ve Yalçın’ın geçtikten sonra vuruşunda top Gökhan’ın yanından filelerle buluştu. (2-2) Golün şoku devam ederken Ankara ekibinde Abdullah sol çaprazdan kaleye şut çekti, sol kale direğine çarpan top ağlara gitti. (2-3)

PENALTI POZİSYONU KADER ANIYDI

76. dakikada ceza sahası içinde Ankara Demir’de Ümit Yasin’in eline çarpan sonrasında topa devam kararı verildi. Kader pozisyonundan 1 dakika sonra Ankara Demir’de Mervan mutlak bir gol kaçırdı. Kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Mervan, Gökhan’ı geçmek isterken Gökhan topa dokundu ve net golü önledi. 81’de Beykan’ın pasında Samed Ali kaleye topu istediği gibi gönderemedi. 84’te Mervan, Gökhan’ı bir kez saha geçemedi. 90’da ise Burhan sağ köşeden topu ağlara gönderdi ve mücadelenin skorunu 2-4 olarak tayin etti.

KOCAELİSPOR:2-ANKARA DEMİSPOR:4

KOCAELİSPOR

35 GÖKHAN DEĞİRMENCİ**

3 YALÇIN KILINÇ**

5 DIOGO ÖZÇAKMAK*

7 CEM EKİNCİ*

(Dk. 85 MERTAN CANER?)

8 YUSUF CİHAT ÇELİK*

9 OKAN EKEN**

10 TAYFUN AYDOĞAN**

14 İLYAS KUBİLAY *

(Dk. 69 BEYKAN ŞİMŞEK*)

19 ATİLA TURAN**

32 MEHMET YILMAZ*

77. SAMED ALİ KAYA*

YEDEKLER

17 İSMET YUMAKOĞ.

8 FURKAN ULUDAŞ

6 MEHMET TAŞ

11 HAZARHAN KARACA

20 MEHMET SAK

22 BEDİRHAN YILDIZ

41 YİĞİTALİ BAYRAK

45 MESUT CAN TUNALI

ANKARA DEMİRSPOR

1 ÖMERCAN AVCİ*

2 HÜSEYİN BEKTAŞ**

4 ALPEREN KUYUBAŞI**

5 ABDULLAH ÇELİK**

14 HARUN AYDIN**

23 MERT ÖRNEK***

(Dk. 90+3 TANER KOÇ?)

41 MERVAN YUSUF YİĞİT***

(Dk. 90+2 EMRE ALICI?)

55 BURHAN ARMAN***

(Dk. 90+3 SERKAN?)

64 İRFAN AKGÜN**

(Dk. 83 AHMET SİVRİ?)

80 KADİR TAŞOĞLU**

96 ÜMİT YASİN ARSLAN*

YEDEKLER

35 HALİL YİĞİT YİTMEZ

6 MERT HÜSEYİN SALT

79 ATAKAN DAMA

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu 0, Kadir Beyaz*, Zafer Gayretli*

GOLLER: Dk. 39 Yalçın, Dk. 45+1 Mehmet Yılmaz (Kocaelispor) Dk. 12 ve 65 Mert, Dk. 69 Abdullah, Dk. 90 Burhan

SARI KARTLAR: Dk. 19 İlyas Kubilay, Dk. 34 Tayfun, Dk. 61 Atila (Kocaelispor) Dk. 64 İrfan (Ankara Demir)