Dolandırıcılıktan 5 yıl hapis cezası alan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan bir şahsı yaptıkları operasyonla yakaladı. O.B. isimli şahsın kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarından birinde çalışıyormuş gibi göstererek dolandırmaktan 5 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Ekipler tarafından yakalanan O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.