18 Ara 2022 - 16:45- Asayiş G: 18 Ara 2022 - 16:48

Dolandırıcılıktan 5 yıl hapis cezası alan firari yakalandı

Kocaeli’nde dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Dolandırıcılıktan 5 yıl hapis cezası alan firari yakalandı mask
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan bir şahsı yaptıkları operasyonla yakaladı. O.B. isimli şahsın kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarından birinde çalışıyormuş gibi göstererek dolandırmaktan 5 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Ekipler tarafından yakalanan O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
# emniyet, kamu

18 Ara 2022 - 16:45 - Asayiş

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