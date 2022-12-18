Oğuz Kaan Salıcı “Türkiye'nin krala değil kurala ihtiyacı var”

CHP Darıca ve Çayırova ilçe örgütlerinin yeni üye katılımları için program gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı üye katılım törenine katıldı. Program saat 13.00'da Darıca'da başladı. Darıca ilçe örgütü üye katılım töreni Beyaz İnci Salon Silver'da gerçekleşti. Programda Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya ilgi oldukça yüksekti. Genel Başkan Yardımcısının yanı sıra programa CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Caner Arduç, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Çayırova İlçe Başkanı Binali Eniş, CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, CHP Darıca eski İlçe Başkanı Yakup Törk katıldı.

İNSANLARIMIZIN OYLARINI SORGULAMADIK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı yeni katılan üyelerden dolayı mutluluğunu ifade ettikten sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı "Biz geniş bir aileyiz ve daha da geniş bir aile olmaktan sizlerin de aramızda olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. değerli arkadaşlar bu mevcut iktidar 2002 de başa geldi. insanlarımız değişiklik olsun dediler ve seçtiler. Biz o seçimin meşruiyetini tartışmadık insanlarımızın oylarını sorgulamadık. Sonraki seçimlerde de başka seviyelerde oy vererek adalet ve kalkınma partisini tercih ettiler. Türkiye başkanlık sistemine girdi, vatandaşımız nasıl bir sistemle yönetildiğini, Türkiye’ye fayda getirip getirmediğini milletimiz görüyor. Buraya kadar normal, ne zaman işin şekli değişmeye başladı? 31 Mart 2019’da zamanla her seçimde başa gelmelerini ve en sonunda tek başkan olduğunda milletimiz başına neler geldiğini gördü.

HIRSIZ HIRSIZIN HALİNDEN ANLAR

Milletimiz tek adam sisteminin ülkemize katkı vermediğini gördü. 31 Mart 2019'da işin şekli değişmeye başladı. Uzun zaman sonra Büyükşehirlerde CHP'li belediyelere görev verdi. Peki burada yanlış olan şey ne? 31 martta sizin seçiminizle sizin doğrunuzla İstanbul’da belediye başkanının seçilmesine sıkıntı çıkardılar. 31 Mart'ta İstanbul'u kazanmayı içlerine yedirmediler. Çaldılar dediler. Hırsız hırsızın halinden anlar arkadaşlar ve bu iftira sonucunda oylar yetersiz sayılıp tekrar sandığa gitti. Milletimiz bu bir seçim değil demokrasi mücadelesi diyip sandığa gittiler ve 800 bin oy farkıyla kazandık. Burada çok büyük emeğiniz var.

HAK, HUKUK KONUŞULMAZ HALE GELDİ

Biz seçimi kazandık ama bitti mi bizimle olan kavgaları, bitmedi. İstanbul seçimlerini kazanmamızda en büyük katkısı olan Canan Kaftancıoğlu'na saldırdılar. Bitti mi bitmedi. Son olarak da başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ceza verdiler. CHP bedel ödeyenlerin partisidir. Biz mücadele edenlerin partisiyiz. Bundan sonra geri adım atar mıyız? Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye'nin adalet problemi var. Türkiye'de hak, hukuk konuşulmaz hale geldi. Ekonomide, eğitimde işler kötü. Başkanlık sistemine geçtiğimizden beri neresinden tutsak elimizde kalıyor. Önümüzdeki seçimde tek adam mı yoksa ortak akıl mı egemen olacak biz bunu oylayacağız.

TÜRKİYE'NİN KRALA İHTİYACI YOK

Türkiye'nin krala değil kurala ihtiyacı var. Değişim vakti geldi. Bu değişim gerçekleşecek. Milletin verdiği kararın önüne ne mahkeme kararı geçer ne başka bir şey. Biz kuvai milliyeden gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partiyiz. Önümüzdeki seçim 20 yıldır ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilik seçimi olacak. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak, ekonomiye düzeltecek bir iktidar kuracağız. Bu mücadele sizin desteğinizle büyüyor. Biz hükümet programı hazırlıyoruz. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de kimse sürprizle karşılaşmayacak ama Türkiye'yi soyanlardan, kaynaklarını tüketenlerden hesap soracağız" dedi. Tören yeni üyelere rozet taktiminden sonra sona erdi.