19 Ara 2022 - 10:23- Asayiş

Sarıtoprak ailesinin acı günü

CHP Kocaeli il eski başkan yardımcısı ve Gebze-Darıca-Çayırova ve Dilovası Diyarbakırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhami Sarıtoprak’ın babası, Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak’ın dedesi Hacı Nezir Sarıtoprak hayatını kaybetti.