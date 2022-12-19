Yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü hayatını kaybeden Hacı Sarıtoprak’a son görev bugün ikindi namazına müteakip Şekerpınar Deva Camii’sinden yapılacak. Sarıtoprak, Şekerpınar Mezarlığı’na defnedilecek.
19 Ara 2022 - 10:23- Asayiş Güncelleme: 19 Ara 2022 - 10:26
Sarıtoprak ailesinin acı günü
CHP Kocaeli il eski başkan yardımcısı ve Gebze-Darıca-Çayırova ve Dilovası Diyarbakırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhami Sarıtoprak’ın babası, Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak’ın dedesi Hacı Nezir Sarıtoprak hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.