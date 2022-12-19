19 Ara 2022 - 10:23- Asayiş G: 19 Ara 2022 - 10:26

Sarıtoprak ailesinin acı günü

CHP Kocaeli il eski başkan yardımcısı ve Gebze-Darıca-Çayırova ve Dilovası Diyarbakırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhami Sarıtoprak’ın babası, Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak’ın dedesi Hacı Nezir Sarıtoprak hayatını kaybetti.

Sarıtoprak ailesinin acı günü mask
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Yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü hayatını kaybeden Hacı Sarıtoprak’a son görev bugün ikindi namazına müteakip Şekerpınar Deva Camii’sinden yapılacak. Sarıtoprak, Şekerpınar Mezarlığı’na defnedilecek.

19 Ara 2022 - 10:23 - Asayiş

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