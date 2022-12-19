Kocaeli’de 51 işçi can kaybına uğradı!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin yayımladığı iş cinayetleri raporuna göre 2022 yılının ilk 11 ayında en az bin 658 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Raporda 127 işçinin hayatını kaybettiği Kasım ayında güvencesiz çalışmanın hakim olduğu inşaat, tarım ve taşımacılık sektöründeki iş cinayetlerinde artış olduğuna dikkat çekildi.

KOCAELİ’DE 51 İŞÇİ CAN KAYBI

Açıklanan raporda Kocaeli’de kaç işçinin iş cinayetine kurban gittiği bilgisi de yer aldı. İSİG’e göre 2022 yılının ilk 11 ayında Kocaeli’den 51 işçi iş cinayetine kurban gitti. 51 ölüm ile Kocaeli en çok iş cinayetinin yaşandığı 5’inci şehir oldu. 80 şehrin iş cinayeti sayılarını yer aldığı listede 229 ölüm İstanbul birinci sırada yer alırken; 71 ölüm ile İzmir ikinci sırada oldu. Antalya ve Bursa’da ise 55 işçi ölümü meydana gelirken 51 ölüm Kocaeli 5’inci sırada yer aldı.