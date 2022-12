BTP yeni üyelerle güçlendi

Hüseyin Baş’ın genel başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Türkiye Partisi’nde (BTP) son dönemde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Özellikle partinin Kocaeli teşkilatlarında il genelinden yapılan yeni üyelerin çokluğu dikkat çekiyor. Son olarak BTP saflarına katılan 31 kişilik yeni üyeler için geçtiğimiz akşam bir tören düzenlendi. Törene parti genel merkezinden de isimler katıldı.

GENİŞ KATILIM VARDI

Partinin Belediye İş Hanı’nda bulunan yeni merkezinde, il başkanı Muharrem Can ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde düzenlenen büyük buluşmaya BTP Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yönetimleri, Gebzeli iş insanlarından Şahin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kaşif Şahinkesen, kentin kanaat önderlerinden Dr. Hüseyin Taşar ve emekli vali yardımcısı Şükrü Çakır gibi isimler katıldı.

BÜYÜK TÜRKİYE HEDEFİ

Toplantının açılışında konuşan BTP İl Başkanı Muharrem Can, partilileri selamladı ve sağlanan böylesine güçlü bir birliktelik dolayısıyla katılımcılara teşekkür etti. Yeni katılımlarla her geçen gün daha da büyüdüklerini, halkın ilgisinin giderek arttığını dile getiren il başkanı Can, “Biz bu yola çıktık ve her ne pahasına olursa olsun dönmeyeceğiz. Genç bir liderimiz ve büyük Türkiye hedefimiz var” dedi.

“KALKINMAYI YİNE BU KADROLAR SAĞLAYACAK”

Partilerinin kurucu genel başkanı olan Prof. Dr. Haydar Baş’ı toplumun kaybettiği büyük bir değer olarak nitelendiren il başkanı Can, “Bugün ülkemizde toplum olarak kaybettiğimiz Prof. Dr. Haydar Baş gerçeği var. Ancak bize bıraktığı 30 yaşında gencecik bir miras bulunuyor; o da genel başkanımız Hüseyin Baş’tır. Ölene kadar hizmet etme sözünü her platformda ortaya koyan bir genel başkana sahibiz. Kendisi ile bir araya geldiğimiz konuşmasında, ‘Babam Haydar hoca son bir haftasında bile bu millete biz el atacağız. Evet, bizi anlamadılar belki biraz ama milletin maddi ve manevi kalkınmasını yine bu kadrolar sağlayacak’ sözleri ile bu kutlu davayı bizlere miras bıraktı” dedi.

“ ATATÜRK BİR DÜNYA LİDERİYDİ”

Daha sonra sözlerine başlayan BTP Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ben Mustafa Kemal Atatürk’ü çok severim. Çünkü o, vermiş olduğu mücadele ile bütün dünyada yaşayan ve emperyalizme karşı baş kaldırmak isteyen insanların lideriydi. Bu mücadele sonrasında Mao ilk toplantısında ‘Ben sizin Atatürk’ünüzüm’ diyerek sözüne başlayıp onun liderliğini benimsediğini ortaya koymuştur. Atatürk hem Müslümanların ve hem de mazlum milletlerin aslında nasıl kurtulacağının hikayesini destansı bir şekilde ortaya koymuştur.

“ÜLKEYİ GELECEĞE ULAŞTIRACAĞIZ”

Türkiye’de siyaset beklenmeyen ve olmaması gereken şekilde ilerliyor. Şu anda siyasi partilerin tamamına şöyle bir bakın, başta ekonomi olmak üzere kalkınma hamlesi için hazır bir çalışması olan tek liderin BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş olduğunu görürsünüz. Özellikle merhum genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın kaleme aldığı Milli Ekonomi Modeli çalışması ile biz bu ülkeyi yönetmeye ve gelecek çağlara ulaştırmaya hazırız.

“KADROLARIMIZLA HAZIRIZ”

İktidarı ve muhalefeti, bütün siyasi partilerin bugünkü söylem siyasetinde er ya da geç tıkanacakları ortadadır. Fakat bizim uygulayacağımız ekonomi modeli sayesinde, Türk insanı bütün imkanları ayaklarının önüne serilmiş olarak bulacaktır. Yeraltı kaynaklarımızı biz ülke olarak devlet-millet ortaklığında çıkarıp kullanacağız. Türkiye’nin zengin bir ülke olması için her şey hazır. Yalnızca milletin dik duruşu ve ehil kadroların göreve getirilmesi ile bu hazır güç kullanılabilir. Genel başkanımız Hüseyin Baş ve BTP’nin uzman kadroları bu büyük şahlanışın önderliğini yapacaktır”.

YENİ ÜYELER

Demet Pakel

Fikret Dumrul

Mehmet Özoğlu

Burak Batuhan Şahin

Mustafa Bulut

Caner Gündoğdu

Ahmet Topçu

Sadettin Melih

Hacı Özer

İlknur Söğüt

Dilek Bayraktar

Fatih Akbaş

Hüseyin Mısıroğlu

Kerem Yeten

Ali İhsan Yılmaz

Mehmet Akif Atalı

Suca Mamik

Hakan Ozant

İlyas Baş

Şahin Kanbur

Ali Türksever

Haydar Enes Beyter

Erkan Pır

Mehmet Aşlak

Okan Elmalı

Süleyman İn

Burak Kaya

Hüseyin Ateş

Berk Sürel

Emirhan Özdemir

Ayhan Akgün